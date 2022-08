Frygtelige detaljer i retten: Smed nøgen ekskæreste ud

Tidligere fodboldstjerne Ryan Giggs gik angiveligt amok på et hotel, da ekskæresten konfronterede ham

Det slog angiveligt klik for den tidligere Manchester United-stjerne Ryan Giggs, da hans ekskæreste konfronterede ham med hans relation til andre kvinder.

Ekskæresten Kate Greville forklarede tirsdag i retten, at han tog hårdt fat i hendes håndled og trak hende nøgen henover gulvet, da hun konfronterede ham med hans utallige affærer.

Det hele endte med, at hun blev smidt nøgen ud på hotelgangen sammen med sine ejendele.

BBC følger retssagen, og de skriver, at Kate Greville følte sig ydmyget og flov efter den ydmygende episode på et unavngivet hotel.

Artiklen fortsætter efter billedet ...

Ryan Giggs ankommer mandag til retten i Manchester. Foto: Lindsay Parnaby/Ritzau Scanpix

Hotel-episoden er ikke den eneste voldsomme episode, som blev dokumenteret under tirsdagens retsmøde.

Det kom blandt andet frem, at han angiveligt havde nikket ekskæresten en skalle, da hun var i gang med at pakke sine ting og flytte ud.

Annonce:

- Han kom bare hen til mig ud af ingenting, tog fat i mine skuldre og nikkede mig en skalle i ansigtet, sagde Kate Greville tirsdag i retten.

Episoden fandt angiveligt sted i november 2020, efter ekskæresten flere måneder inden havde afsløret fodboldstjernen i at have haft forhold til otte andre kvinder over de seneste seks år.

Læs også: FCK og HSV-hooligans i samarbejde: Bytter slagsbrødre

Risikerer fem års fængsel

47-årige Ryan Giggs sidder på anklagebænken i Manchester, hvor han er tiltalt for vold, tvang og kontrollerende adfærd over for sin ekskæreste og hendes søster i årene 2017 til 2020.

Han har erklæret sig uskyldig i de mange anklager, men risikerer fem års fængsel, hvis han kendes skyldig.

Waliseren blev første gang anholdt i november 2020, efter politiet var blevet kaldt ud til husspektakler på hans adresse. I den forbindelse blev han løsladt mod kaution.

Annonce:

Sagen har fået konsekvenser for Ryan Giggs, som blev suspenderet fra sit walisiske landstræner-job ved anholdelsen i november 2020. Et job, han helt opgav i juni, og som nu er overtaget af Robert Page frem mod VM i Qatar.

På banen nåede han 24 sæsoner for De Røde Djævle, hvor han var med til at vinde 13 engelske mesterskaber og to Champions League-trofæer.

Se billederne: Her skal landsholdet bo under VM