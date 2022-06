Frygteligt efterspil: Fan erklæret død

En skygge har lagt sig over tysk fodbold.

Hertha Berlin meddeler torsdag i en pressemeddelelse, at en af klubbens fan er gået bort som følge af skader, han pådrog sig i forbindelse med nedrykningsplayoff-kampen mellem Hertha Berlin og Hamburger SV den 19. maj.

- Det var med stor forfærdelse, at vi må meddele om døden af en Hertha-fan, der er bukket under for sine skader efter første kamp mod Hamburger SV, skriver Hertha Berlin.

Ifølge tyske Der Tagesspiegel er der tale om en 55-årig mand, der pådrog sig store hovedskader, da han efter kampen kom i karambolage med en person ude foran stadion.

Vedkommende var passager i en bil, men steg ud og slog Hertha Berlin-fanen med en knytnæve.

Han ramte med baghovedet i asfalten, og kilder tæt på ham fortæller, at han siden hændelsen har været i konstant koma.

Gerningsmand flygtede

Tirsdag vurderede eksperterne på den neurologiske specialklinik, manden var indlagt på, at hans liv ikke stod til at redde.

Vedkommende, der slog den 55-årige ned, flygtede ifølge Der Tagesspiegel fra gerningsstedet ved Olympiastadion til fods. Vidner fortæller, at han bar en trøje med et Hansa Rostock-logo.

Chaufføren af bilen, der var en sort BMW med Rostock-plader, kørte videre.

Hertha Berlin sender i deres pressemeddelelse tanker til familien, og opfordrer yderligere vidner til at kontakte politiet.

- Vores dybeste medfølelse går til alle familiemedlemmerne. Vi vil gøre alt, hvad der står i vores magt, for fuldt ud at efterforske denne forbrydelse, der skal fordømmes.

- Vi opfordrer vidner til at kontakte Berlins politi, lyder det afsluttende fra Hertha Berlin.

