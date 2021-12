Frygter aflysning af Africa Cup of Nations

Den kommende udgave af Africa Cup of Nations skal efter planen sparkes i gang den 6. januar, men slutrunden kan nu ende med at blive helt aflyst.

Sådan lyder det nu fra det franske medie RMC Sport, der skriver, at det afrikanske fodboldforbund CAF potentielt snart kan melde ud, at Africa Cup of Nations 2022 ikke kommer til at blive afviklet alligevel.

Det er coronapandemien, der nævnes som årsagen til, at slutrunden i Cameroun måske ikke bliver til noget alligevel.

- Det, der indtil for et par uger siden, var en mindre overvejelse, er i de seneste dage blevet et langt mere realistisk scenarie, lyder det således fra RMC Sport.

RMC Sport peger på, at flere klubber, særligt engelske, har luftet deres utilfredshed med at skulle sende deres spillere til Cameroun midt i sæsonen. Afrikanske spillere, der vender tilbage til England, vil desuden skulle gå i isolation efter deres hjemkomst, hvilket vil betyde en endnu længere pause for dem.

En eventuel aflysning af African Cup of Nations kan potentielt også få en vis betydning for mesterskabskampen i Premier League, idet et hold som Liverpool således nu måske slipper for at skulle undvære Mohamed Salah og Sadio Mané i op imod en måned.