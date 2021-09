Frygter grufuld skade: - Hun var langt nede

Nadia Nadim blev skadet, da hun var i aktion for Louisville, og frygten er et overrevet korsbånd

En af de mest profilerede danskere inden for kvindefodbolden sidder lige nu på pinebænken og venter på sin endelige dom.

Nadia Nadim måtte nemlig udgå på båre efter 17 minutter af Racing Louisvilles kamp mod Orlando Pride, da hun blev ramt af en tackling fra amerikaneren Phoebe McClernon. De første meldinger fra USA går på, at det skulle være en grim korsbåndsskade.

Det er dog ikke endeligt bekræftet, da der skal foretages yderligere undersøgelser, når de vågner i staterne.

En ting er dog sikkert, og det er, at Nadim allerede har fået en fremstrakt hånd fra en af fodboldverdens mægtigste mænd.

Paris Saint Germain-præsidenten Nasser Al-Khelaifi står klar med assistance til den tidligere PSG-spiller, der blandt andet bar anførerbindet ved et par lejligheder i klubben.

- Vi ved ikke, hvor alvorlig skaden er endnu, men det vil undersøgelser vise. Vi vil se nærmere på, hvor en eventuel operation kunne foregå, og vi har allerede hørt fra PSG, fordi Nadia har så godt et forhold til præsidenten, at de kendte nogle af de bedste i branchen. Men vi må se, hvad der er sket, og så træffes der en beslutning derefter, siger Nadims agent gennem mange år, Michael Kallbäck, til Ekstra Bladet.

Tiden i PSG kommer Nadim til gavn. Foto: Clive Brunskill/Ritzau Scanpix

- Hun er 33 år. Kan det være slut?

- Hun er den stærkeste rent mentalt, så hun er allerede i gang med at tænke på, hvordan hun kommer tilbage, lyder det fra den svenske agent.

Hun var langt nede

EM i 2022, hvor Danmark er kvalificeret, er et stort mål for den danske landsholdsspiller, men allerede i VM-kvalifkationskampene mod Malta og Aserbajdsjan, der spilles henholdsvis på torsdag og tirsdag i næste uge, kunne hun have fået en stor oplevelse.

Her stod hun nemlig over at spille sin landskamp nummer 100, og den enorme milepæl skulle have været markeret, fortæller landstræner Lars Søndergaard.

Natten til søndag amerikansk tid var hun i kulkælderen, forstod han over SMS-korrespondancen.

- Hun var langt nede. Det ramte hende hårdt, det her. Men jeg kender hende som en kæmper. Hvis nogen skal kunne klare det, så er det hende, siger Søndergaard, der dog ikke vil male fanden på væggen.

Fraværet vil dog kunne mærkes, vurderer landstræneren.

- Hun slår til i de store kampe, senest i Italien hvor vi kvalificerede os, og hun scorede to mål. Det får betydning for os, og det er et hårdt slag, siger Søndergaard, der nu må give andre chancen i stedet.

Kapløbet mod tiden starter nu, for EM 2022 begynder i starten af juli næste år.

