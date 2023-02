Frygter, han flygter: Skal blive i fængslet

En spansk domstol har afvist Dani Alves' anmodning om at blive løsladt mod kaution. Den tidligere Barcelona-stjerne efterforskes for voldtægt

Dani Alves skal blive bag tremmer.

Det står klart, efter at en spansk domstol tirsdag afviste at løslade brasilianeren, mens voldtægtsanklagerne mod ham efterforskes.

Det skriver blandt andre nyhedsbureauet AP.

Retten lægger til grund, at der er en flugtrisiko forbundet med at løslade Dani Alves.

'Intet ville stoppe hr. Alves fra at forlade Spanien via luften, havet eller over land uden dokumentation og nå til sit fødeland (Brasilien, red.),' blev det forklaret i retten.

Rettens flugt-bekymring hænger sammen med, at de brasilianske myndigheder ikke udleverer deres borgere, hvis de bliver dømt i andre lande.

Mistænkt for voldtægt på natklub

Den tidligere Barcelona-back blev varetægtsfængslet i januar, fordi politiet i Barcelona mistænkte ham for voldtægt.

Voldtægten skulle angiveligt have fundet sted 30. december på natklubben Sutton i Barcelona.

Offeret, en 23-årig kvinde, forklarede dengang i retten, at Dani Alves skulle have voldtaget og slået hende. Dani Alves nægter sig skyldig i sagen. Han har ifølge AP forklaret, at han havde sex med kvinden, men at det skete med samtykke.

Alves har muligheden for at kære tirsdagens afgørelse, mens retten tager stilling til, om der er grundlag for en retssag.

Ud over FC Barcelona har Dani Alves spillet i Juventus og Paris Saint-Germain, mens han har opnået hele 126 kampe for Brasiliens landshold.

