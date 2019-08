Paul Pogba fra Manchester United til Real Madrid. Det har været et af sommerens helt store samtaleemner, og det er gået lidt op og ned på den front. Mest ned, og nu ser det ud til endegyldigt ikke at ske.

I hvert fald er Real Madrid angiveligt kommet med et tilbud, der er meget langt fra at være noget, man overhovedet kan tale om.

Manchester United har sat en værdi af Paul Pogba, der hedder 120 millioner pund. Real Madrid har budt bare 27 millioner pund, men man er klar til at smide James Rodriguez med i handlen. Det bud skulle dog være blevet afslået med det samme.

Tilbuddet fra Real Madrid vækker opsigt hos flere medier - Blandt andet hos Sky Sports, hvor Kaveh Solhekol stiller sig meget undrende:

- Det var et fuldstændig latterligt tilbud. Jeg tror ikke, at Manchester United har taget det seriøst, og jeg tror bare, at det har fået dem til at grine. At tilbyde så lidt og så James Rodriguez oveni viser formentlig, at Real Madrid ikke har råd til at købe Pogba, siger Kaveh Solhekol til Sky Sports.

Real Madrid har flere emner i spil til midtbanen. Blandt andet spøger danske Christian Eriksen fortsat i det store puslespil, men også danskeren ventes at være en meget dyr signing, hvis Real Madrid skal have ham.

