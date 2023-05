Fyres efter skandalekamp

Dramaet på bagkant af søndagens La Liga-opgør på Mestallastadion fortsætter.

Ifølge Marca er den VAR-dommer, der var medskyldig i at Real Madrids Vinicius Junior blev udvist, nemlig blevet afskediget.

Nacho Iglesias Villanueva, som den spanske dommer hedder, stopper ved udgangen af sæsonen.

Det samme gør fem af hans kolleger i VAR-rummet, skriver den spanske avis.

La Liga har efter kampen igangsat en undersøgelse af den racisme, som Vinicius Junior blev udsat for. Foto: Pablo Morano/Ritzau Scanpix

Vinicius Junior, der under kampen blev udsat for racisme, fik i tillægstiden et rødt kort for at have slynget sin arm ind i hovedet på Valencias Hugo Duro.

Episoden skete dog på bagkant af at et større håndgemæng, men VAR-dommerne valgte at vurdere brasilianerens slag i Hugo Duros ansigt som en enkeltstående sekvens i stedet for at se på det samlede klammeri.

Og VAR-dommernes valg af billeder får nu den konsekvens for dommerne, at de fra efter sæsonen vil miste deres hverv i VAR-rummet.

Valencia vandt det meget omtalte opgør 1-0.