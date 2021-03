Fyret efter tv-interview

Det sagde han

- Det er ikke let at spille på sådan en bane. Vi er Galatasaray. Normalt skal Galatasarays ledere finde en løsning her.

- De ved, at vi spiller fodbold her. De bør ikke se på, hvad der står på Twitter eller på Instagram. De skal tage sig af vedligeholdelsen af ​​stadionet. De skal finde en løsning.

- Vi er dem, der spiller på banen, og de skal arbejde på at sikre, at vi spiller her i weekenden under de bedste forhold.

- Selv Florya (Galatasarays træningsanlæg, red.) er bedre end her. Er dette normalt? Nej, det er det ikke.