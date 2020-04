Fyret for at fifle med nummerplade

Svindel med en nummerplade koster nu en kinesisk fodboldspiller en fyreseddel.

Hanchao Yu er blevet fyret i Guangzhou Evergrande og er kommet i politiets varetægt i 15 dage.

Det er sket, fordi han tilsyneladende er afsløret i at ændre et bogstav på sin Mercedes fra et E til et F. Det skriver nyhedsbureauet AFP.

Årsagen til ændringen af nummerpladen står ikke umiddelbart klart, men det er en lovovertrædelse, der udløser en bøde på 5000 kinesiske yuan (4800 kroner) og nogle fratrukne point på kørekortet.

Guangzhou Evergrande, der er kinesisk mester og har den italienske VM-guldvinder Fabio Cannavaro som cheftræner, har reageret med det samme og fyret spilleren.

Klubben er kendt for sin strenge disciplin og mener, at den 33-årige kantspiller på alvorlig vis har brudt de interne regler.

Politiet oplyser, at man har beviser for, at Hanchao Yu rodede med nummerpladen, og han har også indrømmet forseelsen.

- Efterforskningen og beviserne hos Guangzhous færdselspoliti har gjort, at lovovertræderen med efternavnet Yu har erkendt ulovlighederne, oplyser politiet på det sociale medie Weibo.

Hanchao Yu har vundet det kinesiske mesterskab fem gange med Guangzhou Evergrande. Han har også vundet den asiatiske udgave af Champions League.

Desuden er han noteret for ni mål for Kina i 59 landskampe.

