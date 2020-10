Fyret for syvende gang - af samme klub

Den tidligere Juventus-forsvarsspiller Nicolo Napoli har en voldsom trænerstatistik. Den 58-årige træner er blevet fyret som træner for den rumænske klub FC U Craiova - det er syvende gang

Var Nicolo Napoli en kat, havde han kun to liv tilbage.

Den tidligere forsvarsspiller fra Juventus kender efterhånden kutymen. Syv gange er han blevet ansat som træner for U Craiova, og syv gange er han fyret fra jobbet.

Napoli fik første gang jobbet som Craiovas træner i 2004. Han blev fyret samme år. I 2007 gjorde han comeback for klubben og blev efterfølgende fyret i 2009. I 2011 fik trænerjobbet i Craiova endnu et skud, men det endte med en fyreseddel samme år.

Til alles store overraskelse vendte Nicolo Napoli tilbage som træner i 2013. Denne gang blev heller ikke en dans på røde roser, for i 2014 blev han igen fyret.

Har han ikke snart fået nok, tænker man. Næh nej. I 2017 tiltræder Nicolo Napoli som teknisk direktør for den rumænske klub, men heller ikke dette job kan han fastholde. Italieneren bliver fyret i 2018.

Men det slutter ikke her.

Craiova gen- gen- gen- gen- genansatte den gamle kending i 2018, som kun holdt til 2019, hvor han atter en gang blev fyret.

Med fare for at gentage mig selv, så fik Nicolo Napoli sit syvende forsøg som træner i starten af 2020, men nu har topklubben fra den næstbedste rumænske række givet meldingen om, at de efter seks kampe har opsagt samarbejdet med træneren Nicolo Napoli.

Syvende gang var heller ikke lykkens gang, men mon ikke han snart er at finde i FC U Craiova igen.

Nicolo Napoli spillede blandt andre for Juventus fra 1984 til 1991. Han stoppede som aktiv fodboldspiller i 1997.

