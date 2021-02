Fyret for voldtægts-kommentar

Se alle fire kvartfinaler i Copa del Rey i denne uge. Få adgang til blandt andet Barcelonas kamp lige her (+).

Odisha FC mødte Jamshedpur FC i den indiske Super League mandag.

Umiddelbart ikke noget opsigtsvækkende i det, men efter kampen stod hjemmeholdets cheftræner Stuart Baxter for en kommentar, der har fået store konsekvenser for ham.

Den 67-årige skotte var ikke tilfreds med dommeren og mente, at han burde have fløjtet for et straffespark.

- Du har brug for kendelser, der går din vej, og det gjorde de ikke.

- Jeg ved ikke, hvornår vi får en kendelse. Jeg tror, ​​at en af ​​mine spillere skulle voldtage nogen eller blive voldtaget selv, hvis han skulle få et straffespark, sagde Baxter efter kampen til indiske Star Sports ifølge Washington Times.

Baxter har tidligere været træner for bl.a. Sydafrika samt svenske AIK og Helsingborg. Foto: Ritzau Scanpix/Ariel Schalit

Odisha har besluttet at fyre Stuart Baxter med øjeblikkelig virkning.

'Klubben er forfærdet over kommentarerne fra cheftræner Stuart Baxter under interviewet efter kampen.'

'Det er helt uacceptabelt uanset kontekst og afspejler ikke klubbens værdier,' skriver den på Twitter.

Odisha tabte kampen 0-1 og ligger sidst i den bedste indiske række.

