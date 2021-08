Fyret på TV3 - hyret på TV2

30. september blev Peter Graulund fyret som fodboldekspert på TV 3, fordi han havde siddet med ved forhandlingsbordet, da en spiller forlængede kontrakten. TV 3 havde mistet tilliden til ham.

Det fortalte han ikke sin daværende arbejdsgiver og røg derfor ud.

Men nu har han fået et nyt job som fodboldekspert.

Peter Graulund skal fra 1. september være fodboldekspert på TV 2.

- Jeg kan bekræfte, Peter er ansat hos os. Han passer rigtig godt til vores profil, fordi han er en dejlig kontant type. Og så har han jo prøvet tingene på egen krop. Vi glæder os meget over ansættelsen af Peter, siger fodboldredaktør Carsten Werge.

Peter Graulund skal beskæftige sig med fodbold som er vokset massivt denne sommer, hvor TV 2 har fået rettighederne til både Europa League og Conference League. Her vil op til fire danske hold deltage. Det er sikkert, at TV 2 på sine kanaler skal vise Randers, FC København og FC Midtjylland i Europa. Hvis Brøndby samlet taber til Salzburg, bliver det også TV 2, der viser de seks gruppekampe i Europa League.

- Vi har fået mange rettigheder, så Peter skal bidrage både til Europa League, Serie A, La Liga, Conference League og U 21-landskampene. Og næste år får vi landsholdet tilbage på vores kanaler, uddyber Carsten Werge.

TV 2 mener ikke, at der kan opstå en interessekonflikt i forhold til ansættelsen af Peter Gralund. Foto: Claus Bonnerup.

Carsten Werge ønsker ikke at udtale sig om Peter Graulunds fyring og fortid på TV 3 Sport. Han henviser til kanalchef Kristian Hyldgaard, der siger om ansættelsen:

- Vi har ansat Peter Graulund, fordi han passer perfekt på den profil, vi har søgt efter.

- Vi har vurderet, at der ikke er nogen former for interessekonflikter ved at ansætte Peter hos os, siger Kristian Hyldgaard.

Peter blev fyret fra TV 3 Sport, fordi det kom frem, at han havde arbejdet som agent. Hvordan forholder I jer til det?

- Det er en sag fra Peters tidligere ansættelsesforhold. Det blander vi os ikke i. Jeg vil gerne understrege igen: Vi ser ikke, at der kan opstå nogen interessekonflikter i de ting, Peter skal lave hos os, understreger Kristian Hyldgaard.

Peter Graulund har siden fyringen valgt at stævne TV 3 for uberettiget fyring. Den sag ventes at blive afgjort ved retten næste år.