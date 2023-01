Fyring blev hans redning

Det har været en turbulent tid for Andreas Skov Olsen i Club Brugge, men nu er der lys for ende af tunnellen for danskeren.

Efter ét års optur i Brugge efter skiftet fra Bologna, har han mærket lidt af bagsiden, når resultaterne ikke har været som forventet i en klub, hvor man altid skal spille med om mesterskabet.

Mens Club Brugge har leveret store resultater i Champions League, har resultaterne svigtet i ligaen.

Andreas Skov Olsen havde ikke en stor VM-slutrunde for Danmark. Siden fik han en svær tid i Club Brugge. Nu er det måske hans redning, at klubben har fået ny træner. Foto: Lars Poulsen.

Det kostede Carl Hoefkens jobbet mellem jul og nytår, da Brugge røg ud efter 0-1 til Leuven i pokalturneringen.

Det skete oven i købet efter en kamp, hvor Andreas Skov Olsen var sat helt af, selv om han hverken var skadet eller syg.

Begrundelsen var, at danskeren ikke arbejdede nok for holdet.

Skov Olsen lavede siden et opslag på Instagram, hvor han gjorde opmærksom på, han ikke var skadet.

Efterfølgende er danskeren også blevet beskyldt for at isolere sig i forhold til holdkammeraterne. Han skulle angiveligt primært tale med Casper Nielsen.

Andreas Skov Olsen var en af sit holds bedste, da Club Brugge tabte 1-3 mod topholdet fra Genk. Det kan blive hans redning, at klubben har fået ny cheftræner. Foto: Lars Poulsen.

Men trænerfyringen tyder på, at det bliver en ny start for Andreas Skov Olsen.

For den nye cheftræner, englænderen Scott Parker, kender alt til den 23-årige dansker, som han fulgte tæt fra sin tid som manager i Fulham.

Scott Parker havde også Andreas Skov Olsen som højrekant på sit hold, da Club Brugge søndag tabte 1-3 mod topholdet Genk.

På trods af nederlaget bliver danskeren fremhævet som en af sit holds bedste i opgøret. Scott Parker har tydeligt signaleret, at den 23-årige dansker er hans klare førstevalg til positionen på højrekanten.

Intet tyder på, at Skov Olsen skal væk i januar-vinduet. Kun hvis der kommer store penge på bordet. Til gengæld kan det godt ligne et sommerskifte for danskeren, hvis han nu finder melodien i Brugge i foråret.

Club Brugge er aktuelt 15 point efter Genk på førstepladsen efter 19 kampe. Når holdene har spillet 34 kampe bliver pointene halveret til mesterskabsslutspillet.