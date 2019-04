Fyring i danskerklub: Jon Dahl i spil til nyt job

Danskerklubben Heerenveen er på jagt efter en ny cheftræner. Onsdag fyrede hollænderne Jan Olde Riekerink efter en stime på tre nederlag i de seneste fire kampe og en aktuel 10. plads i Æresdivisionen.

Jan Olde Riekerink kom til Heerenveen i foråret 2018, og dengang var Jon Dahl Tomasson også i spil som cheftræner, skriver Voetbal International, der samtidig melder, at Danmarks assisterende landstræner igen kan blive et varmt træneremne i klubben.

Ifølge det hollandske fodboldmagasin meddelte Jon Dahl Tomasson til Heerenveen for et år siden, at han ikke var interesseret i jobbet, da der ventede en VM-slutrunde lige om hjørnet. Spørgsmålet er, om den tidligere topangriber kan overtales her i 2019.

Mediet nævner også Fred Rutten og Mitchell van der Gaag som mulige kandidater i Heerenveen. Førstnævnte er i øjeblikket cheftræner i Anderlecht, men mange gætter på, at han afløses af Kasper Hjulmand til sommer.

I første omgang kommer Johnny Jansen, der var assistent for Jan Olde Riekerink, til at gøre sæsonen færdig som cheftræner for Heerenveen, der har Daniel Høegh, Emil Frederiksen og Andreas Skovgaard i truppen.

Jon Dahl Tomasson repræsenterede som aktiv Heerenveen fra 1994 til 1997.

Se også: Overraskende klub melder sig ind i Eriksen-kapløb

Se også: Storartet kasse: Forrygende dansker-fest

Se også: Superliga-klub har cheftræneren på plads