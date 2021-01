Fyrværkeri i øjet: Nu taler han for første gang

Topspiller slemt til skade i fyrværkeri-ulykke

Nytårsaften blev det norske landsholds viceanfører Omar Elabdellaoui alvorligt skadet, da fyrværkeri eksploderede i hans hænder.

Det gik værst ud over øjnene, men det ser ikke ud til at være skader, der ødelægger hans fremtidige liv.

I hvert fald er nordmanden optimistisk i sine udtalelser, efter han for første gang har givet lyd fra sig efter ulykken.

- Jeg ville bare have en god oplevelse med mine børn og min kone, da ulykken skete. Jeg ved, at I måske er bekymrede for mig, men nogle gange giver Gud os opgaver, og jeg tror, at jeg vil klare denne takket være jeres bønner, skriver han på Instagram.

- Jeg får det bedre, og jeg får fremragende og professionel pleje fra lægerne, og vi gør fremskridt hver dag.

- Der er stadig udfordringer, men jeg vil komme stærkere tilbage. Det lover jeg, skriver fodboldstjernen.

Omar Elabdellaoui har tidligere spillet i Manchester City, Feyenoord, Braunschweig, Hull og en lang periode i Olympiakos, inden han i efteråret skiftede til tyrkiske Galatasaray.

Og det har været et hårdt efterår for Elabdellaoui, der ufrivilligt blev hovedperson i en coronaskandale, hvor medierne kendte til hans positive test, inden han selv gjorde.

