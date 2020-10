Går sammen om kæmpe VM-bud

Spanien og Portugal har underskrevet en aftale om, at de i fællesskab vil tilbyde at afholde VM i 2030

Et VM på europæisk grund kan måske blive en realitet igen.

Tirsdag aften mødte Portugal og Spanien hinanden i en venskabskamp i Lisabon. Kampen endte uden store højdepunkter, men inden kampstart blev de to lande enige om en aftale, som kunne blive et rigtig stort højdepunkt.

- Få ting kan skabe mere håb og forventninger end muligheden for at afholde et verdensmesterskab på egen grund. Vi kan ikke komme i tanke om en bedre medvært end Portugal, siger præsidenten for den spanske fodboldforbund, Luis Rubiales, til Reuters.

Torsdagens forside på Marca var også med fokus på VM-buddet

Spanien tilbød sig selv som værtsland i 2018, men der faldt valget på Rusland. Nu har spanierne så ændret taktik, så det kan bliver et dobbelt værtskab af Spanien og Portugal.

Portugal har aldrig haft æren af at lægge grund til en VM-slutrunde, men i 2004 var de værter for EM.

Spanien og Portugal er langt fra de eneste, der gerne ser VM afholdt i eget land.

Argentina, Uruguay, Chile og Paraguay planlægger et firdelt værtskab i 2030.

Storbritannien og Irland planlægger også at smide deres navne i puljen i fællesskab, så der bliver kamp til stregen om værtskabet i 2030.

I 2022 afholdes det meget omdiskuterede Verdensmesterskab i Qatar, og i 2026 skal USA, Mexico og Canada lægge baner til.

