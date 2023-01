Gareth Bale stopper karrieren

Den walisiske superstjerne Gareth Bale har valgt at indstille sin professionelle fodboldkarriere i en alder af 33

Den 33-årige walisiske fodboldspiller Gareth Bale har valgt at stoppe sin aktive karriere.

Det oplyser han på sine sociale medier.

Gareth Bale skriver, at det 'med længder er den sværeste beslutning i karrieren'.

'Det føles fantastisk at have udlevet min drøm om at udøve den sport, jeg elsker. Det har givet mig nogle af de bedste øjeblikke i mit liv', skriver han.

Han har de seneste år spillet for Los Angeles FC i den amerikanske Major League Soccer.

Verdens dyreste

Han slog for alvor igennem i London-klubben Tottenham Hotspur, hvor han bankede mål ind med sit kølige venstreben og var en evig årsag til frygt hos modstanderholdenes forsvarskæder.

På trods af mange skadesproblemer bød Gareth Bales karriere på mange opture med særligt Real Madrid. Foto: FRANCK FIFE/Ritzau Scanpix

I 2013 blev han kåret som årets spiller i Premier League, og samme år skiftede han til Real Madrid. En handel, der angiveligt kostede den spanske kongeklub 750 millioner kroner. Bale var dermed den dyreste fodboldspiller nogensinde på daværende tidspunkt.

Gareth Bale nåede i sin aktive karriere at vinde den fineste turnering for klubhold Champions League hele fem gange.

Det spanske mesterskab nåede han at vinde tre gange med Real Madrid.

Næste kapitel

Hvad fremtiden byder på for Gareth Bale, er endnu uvist.

I opslaget på Twitter takker han både sine klubber og sin familie for at have støttet ham.

'Jeg rykker videre med forventninger til den næste fase af mit liv. En tid med forandringer og overgang, en mulighed for et nyt eventyr', skriver han.