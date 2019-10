Gav gult kort - så tog dommer selfie med stjernen!

Se det besynderlige stunt i klippet ovenfor

Det er før set, at fodboldspillere blitzer selfies i forbindelse med fejringer, men det er alligevel sjældent set hos dommere.

Ikke desto mindre skete netop dette, da en kvindelig dommer fangede et af slagsen med den brasilianske stjerne Kaká i en velgørenhedskamp.

Andre tidligere samba-fodboldspillere som Ronaldinho og Roberto Carlos var også med, da de ikoniske brasilianere tog kampen op med et hold bestående af tidligere spillere fra Israel.

Kampen endte sejrrigt for Kaká og kompagni, men den vil nu blive husket for den løjerlige episode, hvor dommer Lilach Asulin pludselig standsede spillet og tildelte den brasilianske stjerne en advarsel.

Den forvirrede Kaká fandt dog smilet frem, da han fandt ud af, at hun blot ville have en selfie med ham. En reaktion, der også kastede håndtryk af sig fra flere af de andre brasilianske stjerner.

Karrieren var ved at gå på held, da Francesco Totti scorede endnu et afgørende mål, som han fejrede ved at tage en selfie foran Roma-fansene. Foto: Gregorio Borgia/Ritzau Scanpix

Francesco Totti startede selfie-trenden i fodboldens verden, da han fejrede en scoring mod ærkerivalerne fra Lazio med et selfie foran Romas fans.

Siden har flere fodboldspillere kopieret jubelscenen - blandt andre Mario Balotelli har genskabt kunsten.

Da Kaká var på sit højeste, var der faktisk ingen, der var over ham. I 2007 vandt den i dag 37-årige brasilianer Ballon d'Or som den sidste før Lionel Messis og Cristiano Ronaldos dominans.

Det var da også med god grund, for han var en afgørende brik på det AC Milan-mandskab, der var blandt Europas bedste i 00'erne.

Her toppede italienerne perioden af med Champions League-triumfen i 2007, hvor holdet var spækket med stjerner som Paolo Maldini, Dida og Andrea Pirlo.

Brasilianeren var desuden også i truppen, da Brasiliens landshold vandt VM-guld i 2002.

Lige inden 2017 gik på hæld, indstillede Kaká sin professionelle karriere.

