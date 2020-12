Gent-boss fortryder Thorup-fyring

Trods en andenplads i den hjemlige liga og avancement til Europa Leagues knockout-fase i sidste sæson var en skidt afslutning og to nederlag i starten af indeværende sæson nok til, at Gent besluttede sig for at fyre Jess Thorup.

Manden bag beslutningen var bestyrelsformand Ivan De Witte, og han erkender nu, at det var det forkerte at gøre.

- På seks måneder er jeg blevet fem år ældre. I foråret spillede vi den bedste fodbold i Belgien, vi lå på andenpladsen, og vi fortjente at slå Roma ud. Men vi ønskede også at forbedre os defensivt, siger han til RTBF og tilføjer:

- Tidspunktet for fyringen af Jess Thorup var dårligt. Jeg havde et forkert skøn af, hvor godt et forhold han havde til spillere og fans.

László Bölöni, der blev ansat efter Thorup, fik blot få uger i spidsen for Gent, inden han også blev afskediget.

Wim De Decker overtog efter Bölöni, men den 4. december sluttede også hans tid i klubben, der i skrivende stund befinder sig på 11. pladsen i Jupiler Pro League.

