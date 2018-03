Giga-transfer lurer: Real Madrid meldes enig med verdensstjerne

Polske Robert Lewandowski har været ustyrlig for Bayern München igennem flere sæsoner, men det kan snart være slut.

Barcelona-avisen Mundo Deportivo skriver, at Real Madrid står klar med et fristende tilbud til den angriberen og hævder, at Lewandowskis lejr og og storklubben er allerede er enige om betingelserne for aftalen, der skulle gælde fra denne sommer.

Kontrakten skulle angiveligt være to-årig med mulighed for forlængelse.

Nyheden har givet genlyd i det europæiske medie-billede, og også i Sydtyskland er den opsigtsvækkende udmelding fra det spanske medie fået massiv spalteplads.

Således henviser München Abendzeitung til historien fra Madrid og bygger bro til spekulationerne ved at gengive et få uger gammelt citat fra Lewandowskis nye agent, Pini Zahavi, der i det polske medie Przeglad Sportowy har udlagt teksten således:

- De bedste klubber i verden vil have ham (Lewandowski, red.). Bliver det Real Madrid? Det må vi se på. Lige nu må jeg gøre mit arbejde, lød det fra agenten.

Nu melder Mundo Deportivo så, at selvsamme Zahavi og Real Madrid-ledelsen med Florentino Pérez og Jose Angel Sanchez i spidsen skulle have haft flere møder, hvor betingelserne er blevet aftalt.

En ting kan dog stå i vejen for den polske bombers skifte. Sports Illustrated pointerer, at den portugisiske superstjerne Cristiano Ronaldo foretrækker at spille med Karim Benzema i angrebet, og det kan forhindre Lewandowski i et skifte til 'Los Blancos'.

De regerende Champions League-vindere har tidligere været sat i forbindelse med PSG-stjernen Neymar og Tottenham-bomberen Harry Kane, men de to klubber skulle have meldt ud, at de er ikke interesseret i at sælge.

Polakken har igennem karrieren scoret imponerende 174 mål i 251 Bundesliga-kampe. I Bayern München-trøjen er det blevet til 100 mål i 108 kampe i den tyske liga.

Ekstra Bladet har forsøgt at kontakte den spanske Madrid-avis Marca for at få en kommentar til det mulige skifte, men mediet er ikke vendt tilbage på vores henvendelse.

