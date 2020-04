Giganter jagter den nye Pirlo

Brescia-midtbanespilleren Sandro Tonali er vurderet til at være en af de 10 mest værdifulde teenagere i verden, og nu skriver den italienske avis Corriere dello Sport så, at Barcelona er klar til at lægge et stort bud på Tonali.

Den 19-årige Tonali anses for at være den mest eftertragtede unge italienske spiller, men indtil videre har bundproppen Brescia altså haft held med at holde på kæmpetalentet, der er blevet beskrevet som 'den næste Pirlo'.

Koster knap en halv milliard

Sandro Tonali har allerede spillet tre landskampe for det italienske landshold, og i næste sæson kan midtbanespilleren altså tilmed være at finde i en af verdens største klubber.

I hvert fald skriver Corriere dello Sport, at Barcelona er klar til at betale 450 millioner kroner for Tonali. Katalanerne er angiveligt også klar til at lade to unge talenter indgå i handlen.

Ifølge Corriere dello Sport har Brescia endnu ikke reageret på tilbuddet fra Barcelona. Den italienske klub er således bevidst om, at også PSG er yderst interesserede i Tonali. Og i Brescia er man klar over, at pariserne har flere midler end catalonerne. Derfor håber man i Brescia, at PSG vil komme på banen med et højere bud.

