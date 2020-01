Gigantisk målmandskoks koster sejren

Målmandens fejl endte med at koste sejren

Målmand Bui Tien Dung havde ikke sin bedste dag mellem stængerne, da han torsdag vogtede buret i AFC U23 Championship- opgøret mellem Vietnam og Nordkorea.

Vietnam var ellers foran 1-0, da Nordkorea i 26. minut blev tildelt et frispark langt væk fra feltet.

Bui Tien Dungs fejlede dog fuldstændig i sit forsøg på at bokse den ellers harmløse bold væk, og efter en gang ping-pong mellem målmand og overligger endte bolden derfor i målet, og udligningen var en realitet.

Fejlen viste sig ifølge SNTV at blive et vendepunkt i kampen, som Nordkorea vandt med 2-1 takket være et mål i 90. minut.

Vietnam skulle bruge en sejr i opgøret for at holde liv i håbet om at gå videre fra gruppe D, og er nu dermed ude af slutspillet.

