Giggs færdig som landstræner

Ryan Giggs stopper som træner for det walisiske landshold med øjeblikkelig virkning

Nu er det slut.

Manchester United-legenden Ryan Giggs sætter sig ikke tilbage i trænersædet for det walisiske landshold, som han forlader med det samme.

Det skriver Det Walisiske Fodboldforbund (FAW) på sin hjemmeside.

Den 48-årige træner forlod i november 2020 midlertidigt posten som landstræner, fordi han var blevet sigtet for vold mod sin ekskæreste.

Anklager, waliseren selv afviser.

'Jeg træder tilbage fra min position som landstræner for det walisiske landshold med øjeblikkelig virkning. Det har været en ære at stå i spidsen for mit land', siger hovedpersonen ifølge BBC.

FAW respekterer Giggs' beslutning og kalder det et valg, der er i Wales' interesser.

Rob Page har i Ryan Giggs' fravær haft ansvaret for landsholdet, og det har han gjort godt. For første gang siden 1958 er mandskabet nemlig klar til en VM-slutrunde.

Hovedpersonen stod til at skulle for retten i starten af august ovenpå anklagerne om vold mod sin ekskæreste, men retssagen, der i forvejen har været syv måneder undervejs, er siden blevet udskudt.

