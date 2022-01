Gik verden rundt: Nu har de forklaringen

Onsdagens Africa Cup of Nations-opgør mellem Tunesien og Mali bød på en højst besynderlig dommerpræstation fra zambiske Janny Sikazwe.

Gruppespilskampen fik således en mærkværdig afslutning, da Sikazwe efter 85 minutter valgte at fløjte kampen af. Sikazwe ombestemte sig herefter og lod kampen fortsætte, indtil der var spillet 89 minutter og 40 sekunder, hvor Sikazwe endegyldigt valgte at fløjte kampen af.

Tunesiens landstræner, Mondher Kebaier, stormede herefter rasende ind på banen, idet tuneserne var bagud med 1-0 og dermed jagtede en udligning. Kebaier pegede rasende på sit armbåndsur, men Janny Sikazwe var altså hverken til at hugge eller stikke i.

Tunesernes raseri var umiddelbart fuldt ud berettiget, idet anden halvleg havde budt på VAR-situationer og et rødt kort, hvorfor der burde være blevet lagt et par minutter til. Men Janny Sikazwe vurderede altså, at det ikke engang var nødvendigt at spille de ordinære 90 minutter helt til ende.

Ifølge den spanske avis AS er det dog nu kommet frem, at Sikazwe angiveligt ikke var helt ved sine fulde fem, da han tog den opsigtsvækkende beslutning.

Ifølge avisen har Essam Abdel-Fatah, der er dommeransvarlig ved Africa Cup of Nations, således efterfølgende udtalt, at Janny Sikazwe var ramt af 'et hedeslag, der fik ham til at miste koncentrationen'.

Den 42-årige dommer blev efterfølgende undersøgt på et hospital, skriver AS.

Janny Sikazwe dømte også to kampe under VM i Rusland i 2018.