Gik viralt efter kys: - Måske aldrig fanget på foto før

HUSK du kan se Danish Fight Night lørdag aften i Hillerød her på Ekstra Bladet

Det var den mest naturlige situation i verden, da svenske Magdalena Eriksson spankulerede ud til tilskuertribunen på Parc des Princes og fandt sin kæreste for at dele et kys efter Sveriges sejr over Canada i VM-ottendelsfinalen i sommer.

Men Magdalena Eriksson og Pernille Harders kys blev fanget af en fotograf, og med et trylleslag blev de to fodboldkvinder forbilleder for masse homoseksuelle verden over.

Fotoet blev nemlig flittigt delt, og de to fodboldspillere modtog massevis af støttende beskeder på det sociale medie Instagram.

- På få dage havde jeg fået flere end 20.000 nye følgere på Instagram. Billedet gik viralt og blev spredt verden over. Vi synes ellers, at vi stod lidt for os selv, og vi opdagede ikke engang, at billedet blev taget, siger Magdalena Eriksson til den svenske avis Expressen og fortsætter.

- Det var ingen hemmelighed, at vi var kærester, men det var måske bare aldrig blevet fanget på foto før. Det føltes som en positiv sag. At det er blevet mere accepteret at være åbent homoseksuel, siger Magdalena Eriksson og svarer, at hun i dag ser sig selv som et forbillede.

- Helt sikkert. Efter dette billede gør jeg i hvert fald. Før gjorde jeg ikke på samme måde. Jeg er godt klar over, Pernille og jeg er rimelig kendte, men jeg var ikke klar over, hvor stor påvirkning, vi har, inden billedet blev taget. Der er utrolig mange mennesker, der har skrevet positive ting til os, siger Chelsea-spilleren.

Magdalena Eriksson og Pernille Harder blev kærester, da de begge spillede i den svenske klub Linköping.

De har været sammen i fem år.

EM-kvindernes hemmeligheder: Flugt fra Taliban og holdfoto med Messi

Dansk stjerne-angriber kan vinde fodboldens største trofæ

Fodbold-farcen: Derfor gik det galt