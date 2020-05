Giver Trump med grovfilen: - Det er sindssygt

Nadia Nadim holder, som de fleste andre fodboldspillere, ufrivilligt pause fra sit job under coronakrisen.

Måske er det derfor, at den danske landsholdsspiller har haft tid til et længere interview med den britiske avis The Guardian, hvor hun kommer ind på alt fra sin flugt fra Taleban, faderens død, lægeuddannelsen og livet under coronakrisen.

Nadim, der til dagligt spiller i den franske storklub Paris Saint-Germain, priser sig lykkelig for, at hun befinder sig i Danmark under krisen, og hun hylder desuden den indsats, som der er gjort for at slå coronaen ned herhjemme.

- Jeg savner virkelig at spille fodbold, men herhjemme kan jeg gå udenfor og selvtræne i timevis og lære nye ting. Det havde været anderledes i Paris, hvor man ville være i lejligheden uden at kunne bevæge sig udenfor.

- Danmark var et af de lande, som reagerede hurtigt på coronakrisen, så vi har håndteret situationen rigtig godt. Tallene flader ud, og vi åbner langsomt samfundet op igen, siger Nadia Nadim, der altså ved mere end de fleste om covid19, da hun læser til læge.

Måske er det også derfor den amerikanske præsident, Donald Trump, får med grovfilen i interviewet med The Guardian.

Trump insinuerede i sidste uge, at det måske kunne have en gavnlig effekt at sprøjte desinficerende middel direkte ind i kroppen...

- Det er sindssygt! Undskyld mit sprog, men hvordan fanden er det muligt, at han har ansvaret (i USA, red.)? Måske er det et wake-up-call til verden, siger Nadia Nadim, der ikke tror, at coronapandemien bliver den sidste pandemi, verden kommer til at opleve.

Nadia Nadim er bestemt ikke fan af præsident Donald Trump. Foto: Carlos Barria/Reuters

- Vi er nødt til at begynde at forberede os på fremtiden, for tingene kan blive endnu værre. Tidligere, når folk i Vesten så nyheder om krig og ødelæggelse i andre lande, så virkede det fjernt. Det virkede til at være noget, som skete i baggrunden, hvor man kunne sige 'stakkels børn i Afrika eller Afghanistan'.

- Jeg håber, at denne krise bringer medfølelsen og empatien tilbage til vores verden, siger Nadia Nadim.

