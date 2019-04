Glohed Zlatan: Ustoppelig i USA

Zlatan Ibrahimovic har fået en god start på denne sæson i den amerikanske MLS.

Natten til lørdag scorede han til 1-0 i 2-1-sejren for LA Galaxy mod Houston Dynamo, og han er dermed oppe på syv mål i fem kampe.

- Vi er et frygtet hold nu. Jeg tror, at alle er bange for os. De kom med fire sejre og god selvtillid, men vi er svære at slå lige nu, siger Zlatan ifølge Expressen efter klubbens femte sejr i træk.

Zlatan Ibrahimovic scorede igen natten til lørdag. Fotos Ritzau Scanpix/HARRY HOW

Målet blev sat ind på straffespark, som modstanderne mente, at svenskeren filmede sig til, men dommeren stod fast.

Det gjorde han også i anden halvleg, hvor Houston ville have straffe, men ikke fik det. Tilskuerne råbte ellers på VAR, men dommeren nægtede, og det forstod svenskeren trods alt ikke.

- Jeg vil ikke være alt for kritisk omkring VAR, for så straffer MLS mig måske. Men jeg er MLS, så vær ikke bange for det, siger Zlatan.

Også Galaxy-træner Guillermo Barros Scheletto er glad for sin svensker i øjeblikket.

- Alle ved, hvad Ronaldo og Messi kan gøre, når du spiller mod dem. Jeg føler det samme med Ibra. Han får ting til at ske, som Ronaldo og Messi gør det, sagde han inden kampen til LA Times.

Her talte Zlatan også varmt om sig selv og den kendsgerning, at han allerede nævnes som kandidat til MVP-titlen.

- Du behøver intet trofæ for at føle dig som MVP. Jeg er MVP uden at have fået MVP-prisen, sagde Zlatan før kampen, hvor han altså scorede igen.

Zlatan Ibrahimovic fylder 38 år, når vi rammer 3. oktober 2019.

Se også: Utrolig bedrift: Teenage-sensation overgår Zlatan og Ronaldo

Se også: Zlatans rekordløn plyndrer holdkammerat

Nedturen uden ende: Spillede 11 millioner kroner væk på et år

Vi har testet FIFA 19 - her er de store ændringer