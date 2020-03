Gør grin med Pamela Andersons bryster

Fejden mellem Adil Rami og Pamela Anderson lader ikke til at være et helt overstået kapitel

I juni skred Pamela Anderson fra Adil Rami og beskyldte i samme ombæring den 18 år yngre franske verdensmester for at have været hende utro gennem parrets to år lange forhold.

I et Instagram-opslag gik Baywatch-stjernen så langt, at hun kaldte Adil Rami for et monster på grund af hans påståede eskapader.

Siden er forsvarsspilleren gået et par skridt ned i niveau på fodboldbanen ved først at skifte fra Marseille til Fenerbahce og efterfølgende til russiske Sochi. Og her hygger franskmanden sig tilsyneladende fint. På Pamela Andersons bekostning.

Den kendte russiske Youtuber og tidligere professionelle fodboldspiller Yevgeny Savin har på Instagram delt et billede med sine næsten 700.000 følgere, hvor han gør tykt grin med 52-årige Pamela Anderson og hendes attributter.

- Verdensmesteren Adil Rami har taget det bedste fra Pamela Anderson med sig til Rusland, skriver han i kommentaren til billedet, hvor han har påskrevet sit shows titel henover to plasticbryster.

Om Adil Rami var vidende om bloggerens Instagram-planer skal være usagt, men mon ikke, at den franske forsvarsspiller trods alt var i stand til at forudse koblingen mellem billedet og hans ekskæreste.

Pamela Anderson lader i øvrigt til at være kommet over Rami. Tidligere i år blev hun gift med Jon Peters - 12 dage senere gik de fra hinanden. Det var hendes femte forliste ægteskab.

Parret til modeshow i Monaco, mens alting stadig var fryd og gammen. Foto: Piovanotto Marco/ABACA/Ritzau Scanpix

