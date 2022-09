Græsk mareridt: Dansker færdig efter tre måneder

Han blev købt for et stort tocifret millionbeløb, blev tildelt trøjenummer 10 og scorede to afgørende mål på Olympiakos vej til Europa Leauge-gruppespillet.

Allerede nu er Philip Zinckernagel dog på vej væk fra den græske storklub, som han for mindre end tre måneder siden kom til.

Ifølge Ekstra Bladets oplysninger skriver 27-årige Zinckernagel i dag under på en lejeaftale med belgiske Standard Liège.

Aftalen gælder for resten af sæsonen.

Philip Zinckernagel blev i slutningen af juni solgt fra Watford til Olympiakos, der ejes af den græske rigmand Evangelos Marinakis, der også ejer Nottingham Forest, som Zinckernagel i sidste sæson var udlejet til.

Artiklen fortsætter under billedet ...

I sidste sæson spillede Philip Zinckernagel en hovedrolle i Nottingham Forests oprykning til Premier League. Foto: Andrew Couldridge/Ritzau Scanpix

Annonce:

Lykken i det græske endte dog med at blive en kort fornøjelse for Zinckernagel, for da Olympiakos i anden runde i Champions League-kvalifikationen røg ud til israelske Maccabi Haifa, blev holdets træner, Pedro Martins, smidt på porten.

Han blev kort efter erstattet af spanieren Carlos Corberan, og Zinckernagel var ifølge Ekstra Bladets oplysninger ikke en del af Corberans fremtidsplaner.

Således fremgår offensivspilleren, der i sine syv kampe for de græske mestre står noteret for to mål, ikke i den trup, som Corberan har indregistreret forud for holdets kommende kampe i Europa League-gruppespillet.

Zinckernagel var lørdag bænket under hele Olympiakos sæsonpremiere i den græske Super League.

Han har en aftale med Olympiakos, der løber til sommeren 2025.