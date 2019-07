Gribende øjeblik: Du er min nye helt for livet

Tilbage i april fik den 21-måneder gamle Joseph Tidd i en meget ung alder lov til at se sit idol i øjnene.

Og billedet, der blev taget af øjeblikket, fortæller en del om, hvilken oplevelse det var for den lille knægt. Mødet er særligt specielt, fordi at både Joseph og Carson mangler deres venstre forarm.

Carson Pricket er forsvarsspiller for det amerikanske fodboldhold Orlando Pride og har mødt Joseph sidste måned ved en Orlando-hjemmekamp.

Specielt efter at billedet fra deres møde på stadion er blevet delt flere steder, er der kommet opmærksomhed på det specielle bånd, der er imellem fodboldspilleren og den lille dreng.

Første gang at de to mødtes var tilbage i april.

- Da jeg voksede op, fik jeg aldrig lov til at sige ordene 'jeg kan ikke' eller 'nej' og bakke ud af en udfordring.. det var som et skændselsord hjemme hos os, fortalte Carson til W-League sidste år.

I et interview til Fox News fortæller Joseph Tidds far, at det er præcis den samme mentalitet, som de ønsker, at sønnen skal blive inspireret af.

- Carson tror på, at hun kan gøre alting, og det er samme mentalitet, vi ønsker for Joseph.

- Carson gik ned på knæ ved siden af Joseph, og viste ham sin arm.

- Ligeså hurtigt det skete, ligeså hurtigt blev der skabt et bånd, vi ikke vil kunne forstå, fortæller Josephs far.

Det er sket flere gange, at Carson er mødtes med folk, der står i samme situation som hende selv. En af dem er Allison Quick.

På sin Instagram har Carsons opslag med et billede af Joseph også fået en masse opmærksomhed, og til billedet skriver hun:

'Fodbold betyder alt i verden for mig, men den platform som fodbolden giver mig til at række ud med budskaber som det her, det gør hele forskellen. Joseph, du er min nye helt for livet.'

Joseph Tidd har også sin egen Instagram-profil med snart 10.000 følgere. Her deler hans forældre billedet af mødet med Pickett på Orlando stadion i juni.

'At være længe oppe denne weekend var det hele værd, når du får lov at heppe på Carson Pickett! Jeg elsker at give hende en knytnævehilsen. Hvis ikke det er tydeligt nok, så får hun mig altså til at smile med dobbelthage og det hele!'

Det er den tekst, som Josephs forældre har skrevet til billedet. Og både den yngste Tidd og hans familie kan man forvente at skimte på tribunerne ved de fremtidige kampe, som Carson skal spille.

