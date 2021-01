Groteske billeder: Ankommer i fjendens trøje

En sand farce udspiller sig i disse dage i den belgiske Europa League-klub Royal Antwerp.

Klubbens angriber Didier Lamkel Zé er fast besluttet på at ville skifte til græske Panathinaikos - så fast, at han forsøger at gennemtvinge et skifte til storklubben ved at ankomme til Antwerps træningsanlæg i en Anderlecht-trøje.

Anderlecht er en af Antwerps rivaler, og derfor er det naturligvis en provokation, som man ikke tager løst på. Døren blev således låst foran Didier Lamkel Zé, som det fremgår af billederne.

Angriberens stunt har fået blodet til at koge hos de trofaste Antwerp-supportere i en sådan grad, at politiet i byen har set sig nødsaget til at holde vagt ved den 24-årige camerouners bopæl.

- Vi kan ikke sige meget om sagen. Men faktum er, at der er indløbet trusler mod adressen efter episoden for et par dage siden. Og vi holder derfor et vågent øje med situationen, fortæller talsmand for Antwerpens politi Willem Migom ifølge Het Laatste Nieuws.

Udover at møde op i en Anderlecht-trøje truede han også med at ville iføre sig ærkerivalerne Beerschots trøje. Efterfølgende har han dog undskyldt episoden i et videoklip, som klubben har lagt på Twitter.

Sidste sæsons pokalvindere er i øjeblikket nummer fem i Jupiler Pro League. Otte point efter topholdet Club Brugge.

Didier Lamkel Zé har endnu sit første sæsonmål til gode, så det er nok tvivlsomt, om Antwerp vil kæmpe ret længe for at beholde angriberen.

