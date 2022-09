Groteske scener: Smadrer bold i hovedet på unge fans

En kamp i den amerikanske fodboldliga MLS tog en lettere aggressiv drejning, da New York Red Bulls-spilleren Dru Yearwoods' raseri gik ud over to unge tilskuere

Kampen var nærmest overstået.

Kun to minutter mere og så kunne Mikael Uhres Philadelphia Union gå fra Red Bull Arena i New Jersey som vindere af søndagens opgør, hvor den tidligere Brøndby-angriber stod for den første af to de scoringer.

Men for den engelske midtbanespiller Dru Yearwood var det bare en af de dage, som den 22-årige brite gerne vil have ud af hukommelsen hurtigst muligt.

For langt inde i dommerens overtid gik britens frustrationer ud over to unge Red Bulls-fans, der sad på tribunen

Ude ved venstre sidelinje spillede Philadelphia Union bolden rundt for at trække tiden. Yearwood og New York løb rundt for at få fat på kuglen, men i sine bestræbelser blev en Union-spiller nedlagt af Yearwood lige foran den amerikanske linjedommer.

Linjedommeren havde perfekt udsyn til hændelsen og var derfor hurtigt oppe med flaget.

Frispark til Philadelphia.

En klodset aktion fra den engelske midtbanespiller, der tydeliggør spillerens frustrationer over kampens forløb. Dommeren når ikke engang at kalde Yearwood hen, før han af ren og skær raseri losser bolden med fuld smæk ud mod publikum og rammer to unge tilskuere i hovedet.

Først en dreng, hvorefter bolden rikochetterer videre og rammer en ung pige.

Dru Yearwood havde sin fodboldopdragelse i storklubben Arsenal, men det ophold sluttede uden den store succes. Foto: Lachlan Cunningham/Ritzau Scanpix

Dommeren når ikke engang at sige et alvorsord til spilleren, før han er på vej op til fansene for at undskylde episoden. Den unge pige ser tydeligt omtåget ud efter at have fået bolden i hovedet, og det er tydeligt at se, at Red Bulls-spilleren fortryder sit udbrud noget så grusomt.

Efter kampen var både klub og spiller ude med pressemeddelelser for at neddæmpe situationen.

- Af hele mit hjerte vil jeg gerne sige undskyld til de fans, der blev ramt af bolden, jeg sparkede til i lørdagens kamp.

- Mine følelser løb løbsk, og jeg har skuffet hele organisationen og hver eneste New York Red Bulls-fan.

- Jeg håber, at fansene er ok, og at de kan tilgive mig.