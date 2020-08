Gyser venter Midtjylland

FC Midtjylland skal i anden runde i Champions League-kvalifikationen møde vinderen af opgøret mellem Buducnost Podgorica (Montenegro) og Ludogorets (Bulgarien).

FCM skal spille på udebane, og det afgøres over blot en enkelt kamp.

Det blev resultatet af lodtrækningen, som blev foretaget mandag i Det Europæiske Fodboldforbunds (Uefa) hovedkvarter i Nyon i Schweiz.

I kampen mellem Buducnost og Ludogorets er det seedede bulgarske hold favorit til at tage sejren.

Opgøret mellem de to østeuropæiske modstandere spilles 18. eller 19. august.

Ludogorets var med i Europa League i denne sæson, og det bulgarske hold blev nummer to i sin gruppe efter Espanyol.

Siden mødte Ludogorets det italienske storhold Inter i 16.-finalen. Inter vandt samlet de to kampe med 4-1.

Det bliver over én kamp i Bulgarien eller Montenegro, at Midtjylland får deres CL-skæbne afgjort. Foto: Lars Poulsen

AGF trak hjemmebane

På hjemmebane skal AGF møde finske FC Honka i første runde af kvalifikationen til Europa League.

Duellen afgøres over en enkelt kamp, og AGF har fået fordelen af hjemmebane. Kampen spilles 27. august.

Det står klart efter mandagens lodtrækning i Nyon i Schweiz, hvor Det Europæiske Fodboldforbund, Uefa, har hovedkvarter.

AGF vandt i den overståede sæson i Superligaen bronze og skal dermed ud i Europa for første gang i otte år.

AGF deltog senest i Europa i 2012, og ved den lejlighed skuffede aarhusianerne med samlet nederlag til Dila Gori fra Georgien.

Hvis AGF skal i et europæisk gruppespil, kræver det sejre over i alt fire modstandere i Europa League-kvalifikationen.

