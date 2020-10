Håbløst drop eller gude-detalje?

Et hold vandt, det andet tabte - begge på mest spektakulær vis. Se den absurde sidste minutsscoring her

Afgørende sidste minutsscoringer er i sig selv spektakulære. Men når de udspiller sig, som det var tilfældet i onsdagens kamp mellem Hartford Athletic og Bethlehem Steel, kan det få selv Ekstra Bladet til at give amerikanernes næstbedste fodboldrækkerække spalteplads.

Bethlehem, der ellers var kommet foran 2-0, måtte i det 60. minut se Hartford udligne til 2-2, og så kunne det pressede mandskab måske have været tilfredse med det ene point.

Sådan gik det bare ikke.

Helt vildt: Scorer fra eget felt

Med blot ti sekunder tilbage af opgøret, valgte keeper Mitch Budler at agere butler for Hartfords Danny Barrera og kaste bolden direkte for fødderne af ham.

Til Budlers forsvar skal det dog nævnes, at Barreras fødder ikke var at finde i normalt niveau med græsset, men højt i en bevægelse, der vel mest af alt kan beskrives som et karatespark.

Og så endte bolden i kassen - og Hartford vandt opgøret 3-2...