Haaland-feberen er gået for vidt: For farligt for børnene

De norske fans Erling Haaland og Martin Ødegaard helt vildt. Og interessen er blevet så stor, at man har været nødt til at rykke barriererne langt væk fra fansene for at sikre børnenes sikkerhed

Interessen for Erling Haaland og Martin Ødegaard er gigantisk i det norske.

Så gigantisk, at det norske fodboldforbund, NFF, måtte tage aktion for at beskytte de yngste fans fra at blive mast i den store interesse for at få taget et billede eller få et autograf af stjernen.

Nu bliver barriererne nemlig rykket over ti meter væk fra der, hvor spillerne kommer til og forlader stadion.

Det oplyser NFFs sikkerhedschef, Geir Ellefsen, til VG.

- På de seneste landsholdssamlinger har vi set, at der er mange børn og presse efter kampen. Vi har vurderet, at det er uansvarligt overfor de små børn.

- Derfor bliver spillerne skærmet efter kampene. Det handler udelukkende om sikkerhed, siger han.

Også Arsenal-stjernen Martin Ødegaard er uhyre populær i det norske. Foto: Glyn Kirk/Ritzau Scanpix

Har oplevet enormt tryk

Førhen kunne publikum stå helt tæt på, når spillerbussen ankom, og spillerne gik mod omklædningsrummet.

Det har man dog været nødt til at ændre.

Fodboldforbundet har oplevet et enormt tryk fra interesserede tilskuere, siden Haaland og Martin Ødegaard blev store Premier League-stjerner.

Og mange, mange unge fans er ellevilde med de norske stjerner og står klar til at forevige et magisk øjeblik med deres helte.

Men det er for farligt, siger Ellefsen.

- Vi har set videoer, hvor det simpelthen ikke ser trygt ud. Jeg har set børn helt ned til fire-fem års alderen, siger han.

- Det kunne være gået for et par år siden, men på grund af den stigende popularitet for spillerne, besluttede vi os for at handle.