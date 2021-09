Håner Beckham-debut

Det kan være svært at leve op til forventningerne, når ens far hedder David Beckham.

Natten til mandag spillede Romeo Beckham sin første kamp som professionel fodboldspiller, da sønnen af Manchester United-legenden tørnede ud for Fort Lauderdale CF i den amerikanske liga US League One.

Her sad de stolte forældre, Victoria og David Beckham, på tribunen for at heppe på knægten.

19-årige Romeo Beckham fik 78 minutter på banen i 2-2-kampen, hvor han ligesom farmand spillede på højre kant. Efterfølgende har britiske Sky Sports lagt en video på Twitter med et par af Romeo Beckhams aktioner i kampen.

Artiklen fortsætter under opslaget...

Og det har fået flere brugere på sociale medier til at gøre grin med den unge fodboldspillers evner.

'Geniale færdigheder. To indlæg uden kvalitet. Overraskende han fik 79 minutter. Du kunne gå til fodbold på serieniveau og se meget bedre,' lød den hårde dom fra en af kritikerne på Twitter.

'Du skal være hårdere ved min søn'

Fort Lauderdale er rugeklub for MLS-klubben Inter Miami FC, der er ejet af far-Beckham. Efter debuten fortalte træner for Inter Miami, Phil Neville, ifølge The Sun hvordan han har fået at vide af sin gamle holdkammerat, at han skal være ekstra hård ved sønnike-Beckham.

- Jeg tror, at det første, David sagde til mig, var: 'Du skal være hårdere mod ham end nogen anden'. Han er nødt til at arbejde hårdere end nogen anden for at komme ind på det hold, fordi der vil være spørgsmål, der vil være forventninger på hans skuldre, siger Phil Neville.

Udover Romeo har David og Victoria Beckham også sønnerne Brooklyn og Cruz og datteren Harper.