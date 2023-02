Hårrejsende scener: På banen til kæmpe jubelbrøl

Den tjekkiske landsholdsspiller Jakub Jankto fortæller i en video på sin Twitter-profil, at han er homoseksuel. Se videoen her

Jakub Jankto var søndag aften i aktion for første gang, siden han stod frem som homoseksuel, og tilskuerne på lægterne gav ham en varm velkomst

Det var næsten som lyden af en scoring, da Jakub Jankto blev sendt på banen for Sparta Prag af Brian Priske søndag aften.

Han har prøvet at blive skiftet ind mange gange i sin karriere, men den her gang var det alligevel noget helt særligt for den 27-årige landsholdsspiller.

For første gang, siden Jankto sprang ud som homoseksuel i sidste uge, skulle han nemlig atter i aktion på grønsværen mod Jablonec, og det har været spændende at se, hvordan tjekken ville blive modtaget af de fremmødte fans på Generali Arena i Prag.

Allerede da han listede frem til sidelinjen foran spillerboksen, inden han byttede med Jan Kuchta, begyndte klapsalverne. Og da han gav sin landsmand en high five, blev det kun højere, mens tilskuerne jublede.

Ifølge det belgiske medie Het Laatste Nieuws var det sågar et øjeblik, der fik hårene til at rejse sig.

Jakub Jankto er på udlån fra Getafe. Foto: Robert Perry/Ritzau Scanpix

Sparta Prag var foran med 2-0, da han kom på banen, og minuttet efter udbyggede mandskabet den føring til resultatet 3-0, hvorefter han jublede højlydt sammen med holdkammeraterne i en klynge.

Jakub Jankto har primært fået positive reaktioner, efter at han sidste mandag offentligt sprang ud som homoseksuel, men han er også forberedt på det modsatte, fordi kun et fåtal har valgt at gøre som ham.

Aldrig har en mandlig spiller på så højt niveau gjort det.

- Det er naivt at tro, jeg kan undgå det. Hvis nogen følger trangen, er det okay, men jeg kommer helt sikkert ikke til at reagere.

- Fodboldmiljøet er åbenlyst en smule homofobisk. Alle hold har et par hundrede hooligans, der ikke skal bede om noget af det her, sagde han til Czech Radio ifølge AFP.

Ekstra Bladet forsøger fortsat at få en kommentar fra Janktos danske cheftræner, Brian Priske, som i et Instagram-opslag af netop Jankto har fået pæne ord med på vejen.

'Tak fordi du har min ryg', skrev han om Priske i sidste uge.

Jankto har tidligere spillet for Sampdoria og Udinese i Italien. For Tjekkiet har han opnået 45 kampe og scoret fire mål.