- Han dræbte mig nærmest

Den tidligere Manchester United-stjerne Nani afslører nu, at han var bange for Sir Alex Ferguson i sin tid hos den engelske storklub.

Det fortæller den portugisiske stjerne i Manchester Uniteds podcast, UTD Podcast, ifølge Sky Sports. Her løfter han desuden sløret for, at hans dårlige engelsk var en af årsagerne til, at han var utroligt skrækslagen over for den succesrige manager.

- I begyndelsen var jeg meget bange for ham, ligesom en far er, du ved. Altså, at begå fejl eller at gøre noget forkert. Men jeg var bange for ham, indtil jeg lærte at forstå det og var i stand til at udtrykke mig, siger Nani i podcasten ifølge Sky Sports.

Brændt straffe blev vitalt

Sir Alex Ferguson er ikke hvem som helst. I sin tid som manager for Manchester United opnåede den succesrige skotte at vinde hele 13 engelske mesterskaber med klubben.

Derfor havde spillerne også stor respekt for ham, og det fik den portugisiske kantspiller også at mærke flere gange. Der er dog specielt en situation, som Nani husker ekstra godt, når han ser tilbage på tiden hos 'De Røde Djævle'.

- Jeg spillede utrolig godt og med stor selvtillid. Så fik vi et straffespark, og det var Ryan Giggs, der normalt skulle tage det. Han sagde ikke noget, og jeg følte mig sikker, så jeg tog straffesparket, og jeg brændte.

- I omklædningsrummet dræbte han (Sir Alex Ferguson, red) mig nærmest! Han sagde: Nani, hvem tror du egentlig, du er!? Hvem gav dig tilladelse til at tage straffesparket? Det gjorde Ryan, og så dræbte han ellers næsten Ryan, fordi han sagde; 'Ryan, hvorfor gav du ham lov at tage straffesparket? Ryan svarede: Han tog bolden, og jeg lod ham gøre det.' Gud, hvor var det en utrolig dag, lyder det fra den tidligere United-stjerne.

Artiklen fortsætter under billedet:

Nani sammen med Sir Alex Ferguson under en kamp tilbage i 2012 mod Chelsea. Foto: Suzanne Plunkett/Ritzau Scanpix

Nani nåede at spille hele 230 kampe for Manchester United. Samtidig nåede han at bidrage med 40 mål og 73 assists. Han optrådte for klubben fra 2007 til 2015, hvor han blev solgt til den tyrkiske storklub Fenerbache.

Efterfølgende har han været en tur forbi klubber som Valencia og Lazio samt barndomsklubben Sporting Lissabon i Portugal, hvor han tilbage i sine unge år fik sit store gennembrud.

Nani har i dag rundet en alder af 33 år. Han er fortsat aktiv som fodboldspiller, hvor han i øjeblikket optræder for den amerikanske MLS-klub Orlando City SC.

Se også: Sikke en brøler: Brugte sexdukker som fans

Se også: Arresteret: Brød loven med kvindelig model

Se også: Premier League-stjernens kæreste: 'Skrækkelig oplevelse'