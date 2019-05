Han er nøglen til Eriksens Madrid-skifte

Ifølge den spanske sportsavis AS er Tottenham-manager Mauricio Pochettino interesseret i Real Madrids spanske landsholdsspiller Dani Ceballos, og det kan få Eriksen-kabalen til at gå op

Ingen dag uden en Christian Eriksen-historie i de store spanske sportsaviser.

Det er ingen hemmelighed, at den 27-årige danske landsholdsstjerne står højt på ønskelisten i Real Madrid, og det er lige så sikkert, at Tottenham ikke ønsker at slippe Eriksen.

Hans kontrakt med Champions League-finalisterne udløber dog i sommeren 2020, og forlænger han ikke, kan London-klubben blive tvunget til et salg i det kommende transfervindue.

Og her er det så, at Dani Ceballos kommer ind i billedet.

For ifølge onsdagens udgave af AS kan 22-årige Ceballos blive nøglen i den komplicerede Eriksen-transfer.

Andalusieren har ifølge AS besluttet sig for at forlade Real Madrid. Han ser ingen fremtid under Zinedine Zidane og har da også spillet meget lidt siden franskmandens retur til Bernabéu tilbage i marts.

Der har ikke været meget at juble over for Ceballos i de seneste sæsoner. Den tidligere Betis-spiller har haft det svært på Bernabéu. Foto: Vincent West/Ritzau Scanpix

Tottenham-manager Mauricio Pochettino har ifølge Madrid-avisen fulgt Ceballos længe og identificeret ham som et af sommerens transfermål.

Argentineren ser Ceballos som en mulig Eriksen-afløser, og AS mener at vide, at kabalen, der bringer Christian Eriksen til Real Madrid, kan gå op med Ceballos’ indblanding.

Et ting komplicerer dog sagen. Real Madrid ønsker ikke at give helt afkald på Ceballos og foretrækker en aftale med en tilbagekøbsklausul.

Sådanne aftaler har den spanske hovedstadsklub lavet før, men det ville ligne Tottenham-boss Daniel Levy dårligt at acceptere sådan en klausul.

22-årige Ceballos, der har fået debut på det spanske landshold, er en del af det spanske U21-landshold, der i juni er med ved EM i Italien.

Han blev ved U21-EM for to år siden valgt til turneringens bedste spiller og blev efterfølgende solgt fra Betis til Real Madrid for omkring 135 mio. kr. men kan nu være på vej videre.

Ifølge den spanske fodboldekspert Jaime Astrain skulle Eriksen være på plads i Real Madrid. Det sagde han tidligere på ugen i tv-programmet El Chiringuito:

- Ifølge mine oplysninger, som jeg har fra en meget pålidelig kilde, har Real Madrid en spiller på plads den kommende sæson. Det er Eriksen, spilleren fra Tottenham. Når Champions League-finalen er færdig, bliver det offentliggjort.

Champions League-finalen mellem Tottenham og Liverpool spilles 1. juni i Madrid.

¡INFORMACIÓN de @JaimeAstrain! "ERIKSEN será JUGADOR del REAL MADRID tras la FINAL de Champions". #ChiringuitoMadrid pic.twitter.com/XATbAIpmpv — El Chiringuito TV (@elchiringuitotv) May 20, 2019

