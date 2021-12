Han er tilbage: Ronaldo køber storklub

Ronaldo Nazario fortsætter med at vælte topklubber af pinden - nu uden for grønsværen.

Den verdensberømte legende har nemlig købt den brasilianske fodboldklub Cruzeiro for næsen af Liverpool-ejerne Fenway Sports Group.

Det skriver flere medier, heriblandt engelske Mirror.

Ronaldo har købt 90 procent af aktierne i klubben, og sammen med Cruzeiros præsident, Sérgio Santos Rodrigues, kunne han lørdag offentliggøre nyheden i São Paulo.

- Jeg er så glad for at have gennemført denne aftale (købet af Cruzeiro, red.), sagde en begejstret Ronaldo til Globo.

- Jeg har meget at give tilbage til Cruzeiro, og jeg vil tage klubben tilbage til, hvor de fortjener at være.

Cruzeiro har vundet det brasilianske mesterskab fire gange, men i øjeblikket befinder klubben sig i den næstbedste række og kæmper med at få styr på økonomien.

Den pensionerede fodboldspiller er også medejer i den spanske klub Real Valladolid, hvor han købte 51 procent af aktierne i 2018.

Nu skal Ronaldo altså forsøge at få Cruzeiro tilbage på sporet i brasiliansk fodbold, efter klubben rykkede ned fra den bedste række i 2019.

Den tidligere bomber begyndte sin professionelle karriere i Cruzeiro i 1993, hvor brasilaneren scorede 44 mål i 47 optrædener.

