- Han klemte mine nosser i spillertunnellen

Som topdommer i fodbold må man oftest lægge ører til både skældsord og andre negative gloser. Spillerne kan også være en pestilens for dommeren.

Nu afslører den engelske fodbolddommer Mark Clattenburg, hvilke fem spillere der gjort sig dårligst bemærket hos ham gennem årene, skriver Daily Mail.

På listen over de mest irriterende spillere hos den engelske topdommer finder man Roy Keane, Jens Lehmann, Pepe, John Obi Mikel og Craig Bellamy.

Især sidstnævnte husker Mark Clattenburg som en stor pestilens, der aldrig rigtigt var til at styre.

- Bellamy var et mareridt for dommeren, og de fleste af os følte det samme. Han snerrede ad dig, kastede armene rundt og udfordrede dig konstant. Hans sprog var forfærdeligt og bare uhøfligt, siger den 45-årige dommer ifølge Daily Mail, inden han tilføjer:

- Jeg vidste, jeg havde et anspændt forhold til ham, da han klemte mine nosser i tunnellen på Etihad, og jeg mener ikke mine kampbolde! Det var en joke, tror jeg da, men det var lidt en historie, siger Mark Clattenburg.

Craig Bellamy var oftest ikke helt tilfreds med Mark Clattenburg som på billedet her. Foto: Simon Dawson/Ritzau Scanpix

Craig Bellamy er dog langt fra den eneste spiller, som har gået Mark Clattenburg på nerverne gennem årene. Tilbage i 2012 blev Clattenburg nemlig beskyldt for racisme af den tidligere Chelsea-profil John Obi Mikel. En episode, som han sjældent glemmer.

- Jeg har valgt Mikel pga. en situation under en kamp mellem Chelsea og Manchester United i 2012, da han beskyldte mig for at komme med en racistisk kommentar, hvilket ikke var rigtigt, og jeg blev senere frifundet af FA. Han har aldrig sagt undskyld, og det skuffer mig, for det kunne have ødelagt mit liv, siger han.

Satte Pepe på plads

En, der aldrig har været bange for at sige sin ærlige mening, er den portugisiske forsvarsspiller Pepe. Flere gange i karrieren har Mark Clattenburg haft fornøjelsen af at skulle dømme den tidligere Real Madrid-profil.

Pepe var både hård på banen og hård mod dommeren. På et tidspunkt i en kamp mellem Real Madrid og Atletico Madrid fik Clattenburg dog nok af den hårdtnakkede forsvarskæmpe. Her ville Pepe ikke finde sig i, at Mark Clattenburg dømte et straffespark til modstanderen, men dommen stod ved magt.

- Der kan aldrig være straffe der, Mark! Jeg svarede. Dit første mål burde ikke have talt, og så klappede han i, lyder det fra den engelske topdommer ifølge Daily Mail.

Mark Clattenburg og den tidligere Real Madrid-spiller Pepe har haft flere kontroverser. Her ses de to i aktion i Champions League-finalen fra 2016 mellem Real Madrid og Atletico Madrid. Foto: Carl Recine/Ritzau Scanpix

Mark Clattenburg har dømt fodboldkampe under Det Internationale Fodboldforbund, FIFA, siden 2006. Han har tidligere dømt en EM-finale og en Champions League-finale.

I mange år var han en fast dommer i den engelske Premier League, men tilbage i 2017 valgte han at stoppe med at dømme i Englands bedste fodboldrække.

Efterfølgende udtalte han, at han stoppede sin dommertjans i Premier League pga. den portugisiske manager José Mourinho. Der kan dog være flere forklaringer på stoppet, eftersom han altså har haft mange irriterende spillere at skulle håndtere gennem årene.

Mark Clattenburg har i alt dømt 604 kampe. I 2019 skiftede han til Kina, hvor han stadig er aktiv som dommer i den bedste kinesiske række.

