Han skal væk nu

120 mio. kr. var prisskiltet, da han i januar blev solgt til Leicester, og udsigterne til spilletid i Premier League var lyse og lovende.

Her otte måneder senere er verden totalt forandret.

Klubben rykkede ud af Premier League, fik ny manager med nye idéer, og så er det ligegyldigt, hvor dyrt et indkøb Victor Kristiansen har været.

Den tidligere FCK-spiller har tilsyneladende ingen fremtid i Leicester, der har vundet alle de tre første kampe i Championship uden ét minuts spilletid til Victor Kristiansen.



Victor Kristiansen har slet ikke fået spilletid i starten af sæsonen i Leicester. Foto: Claus Bonnerup

Ny manager ser andre veje

Nu arbejdes der ihærdigt på at få ham væk i sommerens transfervindue, så karrieren hurtigst muligt kan komme tilbage på sporet.

Skiftet fra Brendan Rodgers til Enzo Maresca på managerposten har nemlig betydet et markant stilskifte rent spillemæssigt. Og det har altså ført til, at Victor Kristiansen er kommet i overskud i Leicester.

Enzo Maresca har haft overvejelser om at bruge Victor Kristiansen som en slags venstre stopper, men det kommer formentlig ikke til at ske, fordi han føler sig bedst tilpas på backpositionen, hvor han kan komme ud over stepperne og slå indlæg.

De 120 mio. kr., som Leicester betalte for den tidligere FCK-spiller, har ingen betydning, når en ny manager sætter sig i stolen med helt andre tanker om, hvordan fodbold skal spilles.

Derved er umiddelbart ingen udsigter til, at FC København får del i den bonus på 30 mio. kr., som blev forhandlet ind i aftalen med Leicester i forbindelse med klubskiftet.

Victor Kristiansen blev købt af Brendan Rodgers, der siden blev fyret i Leicester. Nu er Victor Kristiansen også på vej væk. Foto: Toby Melville/Ritzau Scanpix

Victor Kristiansen, der har fået en kontrakt i Leicester til sommeren 2028, har været sat i forbindelse med både Lazio og Bologna.

Skal også væk

Daniel Iversen er også kommet i klemme i Leicester.

Det er sket efter Mads Hermansens ankomst til klubben.

Alt peger mod, at den 26-årige keeper nu skal på jagt efter en ny klub, inden transfervinduet smækker i.

Daniel Iversen er kommet i klemme i Leicester efter Mads Hermansens ankomst. Foto: Carl Recine/Ritzau Scanpix

Mens det ser sort ud for Victor Kristiansen og Daniel Iversen, så har Mads Hermansen og Jannik Vestergaard fået en forrygende start i Leicester, der har vundet sæsonens tre første kampe i Championship.

For Jannik Vestergaard er verden vendt helt på hovedet. Han var langt ude i kulden under Brendan Rodgers, men har nu fået fuld spilletid i alle de tre første kampe i Championship.