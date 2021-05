Han var verdens bedste - nu er han død

En af verdens bedste fodbolddommere gennem tiden - ungareren Sándor Puhl - er død. Han blev 65 år. Det skriver flere ungarske medier.

I midten af 1990'erne var Puhl det største dommernavn, og han blev fire år i træk kåret til Verdens bedste dommer, det skete i årene 1994-1997.

Sándor Puhl overtog scenen som fodboldens bedste opmand efter danske Peter Mikkelsen, der vandt kåringen i 1991 og 1993, og ungareren har en stribe af store kampe på sit cv.

Den største af dem er VM-finalen i 1994 USA, hvor han dirigerede Brasilien og Italien gennem 120 minutters fodbold, inden brasilianerne afgjorde det til deres fordel i straffesparkskonkurrence.

Desuden dømte han første opgør i UEFA Cup-finalen i 1993 mellem Dortmund og Juventus - et opgør, italienerne vandt 3-0 - og senere vandt finalen med 6-1 samlet.

Det resultat skulle revancheres i 1997 i Champions League-finalen, hvor Sándor Puhl også styrede løjerne mellem Dortmund og Juventus.

Denne gang var det tyskerne, der trak det længste strå med en 3-1-sejr i finalen.

Sándor Puhl nåede også at dømme det danske landshold ved tre lejligheder.

Således var han dommer ved VM-kvalifikationskampen i Nordirland 11. november 1992, der blev vundet 1-0. Ikke lang tid efter, 24. februar 1993 dømte han den såkaldte Artemio Franchi Cup, der blev spillet mellem de danske europamestre og de sydamerikanske mestre, Argentina.

Den kamp formåede argentinerne med anfører Diego Maradona i spidsen at vinde i en straffesparkskonkurrence. De 90 minutter sluttede 1-1 - det danske føringsmål kom på et selvmål af Nestor Craviotto, mens Claudio Caniggia stod for udlligningen.

De danske mål i straffesparkskonkurrencen blev sat ind af Lars Elstrup, Johnny Mølby, Brian Steen nielsen og Brian Laudrup, mens Kim Vilfort og Bjarne Goldbæk ikke kunne omsætte deres spark til mål.

Den sidste gang, Sándor Puhl dømte det danske landshold, var 10. september 1997. Igen var det en VM-kvalifikationskamp, men denne gang var det i Parken. En kamp, Danmark vandt 3-1.

Sándor Puhl har givet Brian Laudrup en advarsel i Kroatien-kampen. Jan Heintze og kroaternes anfører, Zvonimir Boban, ser til. Foto: Lars Poulsen

Sándor Puhl stoppede sin karriere i 2000, da han faldt for 45-års-grænsen, men han vedblev med at være tilknyttet det ungarske fodboldforbund som dommerbedømmer og senere vicepræsident i det ungarske dommerforbund. Og han blev helt frem til sin død flittigt brugt i medierne som dommerekspert.

Familien har ikke ønsket at udtale sig om Sándor Puhls død, og man kender derfor ikke dødsårsagen, men han blev for nyligt diagnosticeret med coronavirus, hvilket kan have medvirket til hans død.