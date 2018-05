Hans søn kæmpede for livet: Her er stjernens hjerteskærende hilsen

Den spanske midtbanespiller David Silva, der spiller for Manchester City, kan endelig ånde lettet op. Han seks måneder gamle søn, Mateo, er endelig rask. Det skriver Silva på sin Instagramprofil.

Lille Mateo, blev født alt for tidligt, og siden fødslen har han været indlagt på hospitalet i Valencia og kæmpet en daglig kamp for overlevelse. Men i går kunne Silvas søn for første gang vende hjem til familiens bolig.

Nu takker fodboldstjernen personalet på hospitalet for deres fremragende indsats gennem de seks hårde måneder.

- Vi skal endelig hjem! Vi vil være evigt taknemmelige for det utrolige personale på Maternity and Pediatric ICU på Casa de Salud Hospital. Vi takker for deres professionalisme og den humane behandling, som de har vist os disse fem lange måneder har vist os. Bare tak!, skriver fodboldspilleren på sin Instagramprofil.



Under sønnens sygdomsforløb har Silva regelmæssigt været i Valencia for at passe på sin søn, der krævede behandling døgnet rundt på hospitalet.

De mange besøg i Valencia har betydet, at David Silva har misset en række kampe for Manchester City.

Nøglespilleren har blandt andet misset kampe mod Tottenham, Newcastle og Crystal Palace for at være sammen med sin familie. Et valg, han er glad for at holdets manager og holdkammerater kunne forstå, da han meldte det ud.

- Jeg vil gerne takke jer alle for den kærlighed og den omtanke, jeg har modtaget de seneste uger. En særlig tak til mine holdkammerater, min manager og alle i klubben for at forstå min situation, skrev David Silva på Twitterprofil, da han offentliggjorde baggrunden for sit fravær i flere kampe.



Manager for Manchester City, Pep Guardiola, har under sygdomsforløbet vist fuld forståelse for fodboldspillerens beslutning om at trække sig fra flere kampe gennem sæsonen.

- Familie er det vigtigste. I kan alle se, hvor vigtig David er for os, men jeg ved ikke, hvor længe han bliver her. Han får fri til at rejse hjem igen, hvis han har behov for det. Det betyder intet, hvis vi skulle få nul point, inden han returnerer. Familie er vigtigst, sagde Pep Guardiola ifølge Daily Mail.

Se også: Forfærdelig historie bag stjernens fravær: Nyfødt søn kæmper for livet

Se også: Skandaløse scener: Børn chokerede med hagekors og nazi-hilsner

Voldsomt millionbeløb: Her er prisskiltet på Mukhtar