- Har aldrig prøvet det før

Hany Mukhtar var den helt store stjerne i Brøndbys storhedstid under Alexander Zorniger, men endte med at blive solgt for 20 millioner kroner til Nashville i den amerikanske MLS i vinter.

Her nåede den nu 25-årige tysker to kampe inden coronapausen, og efter genopstarten i august er det blevet til yderligere fem kampe og på trods af 14 afslutninger ikke et eneste mål. Men han føler sig ikke presset.

- Jeg har aldrig prøvet at spille i sådan en varme før, og det er den største forskel, og så er ligaen meget fysisk. Jeg er nødt til at vænne mig til det, men det tager noget tid, siger Mukhtar til clubcountryusa.com.

Han vil gøre alt, hvad han kan for at nå det niveau, hvor han ser sig selv, og hvor andre ser ham, og senest blev det da også til hans anden assist i ligaen i 1-1-kampen mod Orlando City.

- Jeg havde håbet at lave flere mål og assists, men i sidste ende er det vigtigste, at holdet er succesfuldt. Jeg har forsøgt mit bedste, men for mig har det været et hårdt år. Jeg har ikke lyst til at gå i panik snart eller noget, siger Mukhtar.

Lige nu har han og klubben et meget hårdt program.

- Faktisk kan jeg ikke huske, hvornår vi sidst havde en fridag, siger Mukhtar.

Mukhtar jubler efter sin assist mod Orlando. Foto: Christopher Hanewinckel/Ritzau Scanpix

Mukhtar brændte straffe mod Inter Miami. Foto: Christopher Hanewinckel/Ritzau Scanpix

Træner Gary Smith håber også at få mere ud af Mukhtar, end det hidtil har været tilfældet.

- Hany er en meget, meget talentfuld fyr. Lad os ikke glemme, at han kom fra Europa og skal falde til først.

- Vi har en stop-start-sæson, og i de første fire kampe efter genstarten måtte Hany hoppe på fly, hvor han først var hjemme timer senere, noget han aldrig havde drømt om, da han var i Europa, siger Smith til samme medie.

- Han møder modstandere, han ikke har set før, og han har arbejder med spillere på eget hold, som han prøver at finde sammen med. Jeg ser glimt af hans kvaliteter, og alle vores kreative spillere skal blive mere stabile, siger Smith.

I oktober sidste år fortalte Brøndbys sportsdirektør Carsten V. Jensen, at hans forgængere skulle have solgt Mukhtar noget før.

– Hany Mukhtar skulle være solgt for 70 millioner kroner efter den sæson, klubben var tæt på at vinde guld. På den måde skal vi optimere forretningen, sagde Carsten V. Jensen dengang til Ekstra Bladet.

Efter kampe har Nashville vundet to kampe og tabt fire, mens to er endt uafjort. Blot fem mål er scoret, og Mukhtar har altså lagt op til de to scoringer.

