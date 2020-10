Har ik' spillet siden marts men scorer enormt millionbeløb

Han har ikke spillet en eneste kamp for Arsenal siden marts.

Alligevel har Mesut Özil ved udgangen af sidste måned fået udbetalt en loyalitetsbonus på intet mindre end 8 millioner pund - svarende til 65 millioner danske kroner, skriver The Athletic.

Tyskeren kom til klubben i 2013, men fik i januar 2018 forhandlet en kontrakt, der løber frem til sommeren 2021.

Og i den nye kontrakt blev en loyalitetsbonus indskrevet, som ifølge The Athletic blev tilføjet i håbet om, at Özil ikke ville forlade klubben før tid.

Udover den store bonus får Özil en af truppens bedste ugelønninger på 350.000 pund eller knap tre millioner danske kroner.

Mesut Özil har opholdt sig en del i skyggen de sidste mange måneder, mens han er flittigere i netbanken end på kampbanerne. Foto: Ritzau Scanpix

Kom af med ham

Man kan roligt sige, at tyskeren er en dyr spiller for Arsenal i øjeblikket, hvor han ikke bidrager på banen.

Og ifølge den tidligere Arsenal-stjerne Martin Keown ville det være bedst for klubben at skille sig af med Özil.

- Hvis du tænker på, hvor meget han koster Arsenal - 18 millioner pund om året. Det svarer til rentebetalingerne på lånet på Emirates Stadium.

- De skal af med ham. Det sender en besked til gruppen, skaber en ny kultur og lader klubben komme videre. For lige nu er det ikke sundt, fortæller Keown til TalkSport.

Træneren Mikel Arteta har heller ikke planer om at gøre brug af Mesut Özil den kommende tid. Özil var nemlig ikke en del af truppen, da Arteta i onsdags præsenterede Arsenals Europa League-trup.

Alt har ikke været nemt for Mesut Özil i Arsenal. Her er han utilfreds med at blive skiftet ud da The Gunners hjemme tabte til Manchester City med 3-0 tilbage i December. Foto: John Sibley/REUTERS/Ritzau Scanpix

Ville ikke gå ned i løn

Mesut Özil gør heller ikke meget for at komme på god fod med klubben.

Under coronakrisen var han en af de spillere, der nægtede at gå 12,5 procent ned i løn over en 12 måneder lang periode at lempe klubben på vej gennem coronakrisens første udfordringer.

For nyligt tilbød Arsenal-stjernen dog at betale klubbens maskot Gunnersaurus løn, efter han blev fyret - i hvert fald så længe, tyskeren er i klubben.

