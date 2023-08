Har lige forlænget: Nu stopper han karrieren

Denne sommer skrev Ben Foster under på en ny aftale med Wrexham.

Kontraktforlængelsen lød på et år.

Men den 40-årige målmand er ikke en del af fodboldklubben, indtil aftalen løber ud.

Ben Foster har således valgt at stoppe karrieren med det samme. Det meddelte Wrexham på klubbens hjemmeside mandag.

Dermed er det anden gang på kort tid, at den tidligere Premier League-keeper smider handskerne på hylden.

Han gjorde det samme i marts, inden han valgte at droppe pensionen for at blive en del af Wrexham, der er ejet af Hollywood-stjernerne Ryan Reynolds og Rob McElhenney.

Når det kommer til karrierestoppet, så er årsagen ikke alderen.

Nej, Ben Foster er ganske enkelt ikke god nok længere. Det mener han i hvert fald ikke selv.

- Sandheden er, at mine præstationer i denne sæson ikke har ramt det niveau, jeg forventer af mig selv, og jeg føler, at det nu er det rette tidspunkt at stoppe.

- Det var ikke kun vigtigt, hvad der var bedst for mig, da jeg tog beslutningen. Det er vigtigt for mig, at klubben stadig har muligheden for at finde en erstatning, før transfervinduet lukker.

I øjeblikket er Wrexham placeret i League Two, som er Englands fjerdebedste fodboldrække.

I sin lange karriere har Ben Foster repræsenteret klubber som Manchester United, Watford, Birmingham, West Bromwich og Wrexham.