Hele familien er samlet

Familiemedlemmer til Pelé er lørdag samlet på Albert Einstein-hospitalet i São Paulo, hvor det 82-årige brasilianske fodboldikon har været indlagt siden november.

Det skriver nyhedsbureauet AP.

Læger sagde tidligere på ugen, at Pelés kræftsygdom var forværret. Den tredobbelte VM-vinder er således kommet under 'øget behandling', lød det i en udtalelse fra hospitalet med henvisning til nyre- og hjerteproblemer hos den 82-årige.

Edson Cholbi Nascimento, en af Pelés sønner kendt som blot Edinho, ankom til hospitalet tidligere lørdag. Fredag holdt han ellers et pressemøde, hvor han sagde, at han ikke ville besøge sin far på hospitalet, og at kun lægerne kunne hjælpe ham.

Edinho arbejder til daglig for en fodboldklub i det sydlige Brasilien godt 500 kilometer vest for São Paulo.

- Han (Edinho, red.) er her, skriver Kely Nascimento, en af Pelés døtre, på Instagram lørdag aften dansk tid sammen med et billede af sig selv og Edinho på hospitalet.

Kort tid efter lagde Edinho, der er tidligere målmand i den brasilianske fodboldklub Santos FC, et billede op på sociale medier, hvor han holder sin far i hånden.

- Far, min styrke er din, skriver han.

Pelé med det borgerlige navn Edson Arantes do Nascimento fik fjernet en svulst i tyktarmen i september 2021. Hverken hans familie eller hospitalet har oplyst, om kræften har spredt sig til andre organer.

Aktuelt er indlæggelsen et resultat af, at han var smittet med coronavirus for godt en måned siden. Pelé blev indlagt på hospitalet i São Paulo den 29. november.

Den brasilianske avis Folha de S.Paulo skrev i sidste weekend ifølge AP, at Pelés kemoterapi ikke virkede, og at lægerne havde besluttet at give ham palliativ behandling.

Palliativ pleje er behandling af smerter. Udtrykket bruges tit om den lindrende behandling, som patienter får, når døden står nær.

Pelés familie var efterfølgende ude og afvise denne påstand.

Pelé regnes som en af historiens største fodboldspillere, og han er den eneste nogensinde, som har vundet VM tre gange.

Det gjorde han med Brasilien i henholdsvis 1958, 1962 og 1970.