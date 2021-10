Hele fodboldverdenen hylder ham

Flere fodboldklubber og spillere roser Josh Cavallo, efter at den 21-årige fodboldspiller stået frem og fortalt, at han er homoseksuel

Fodboldverdenen hylder den 21-årige australske fodboldspiller Josh Cavallo, efter at han tirsdag i en video sprang ud som homoseksuel. Dermed er Cavallo en af de få mandlige professionelle spiller, der har fortalt åbent om deres homoseksualitet.

På Twitter har flere klubber og spillere været ude at rose Josh Cavallo, der til daglig spiller for Adelaide United i den bedste australske række, for at fortælle sin historie.

Den engelske storklub Arsenal skriver, at den 21-årige fodboldspiller i dag har været med til at gøre fodboldverdenen et bedre sted, og FC Barcelona takker Cavallo for at hjælpe mangfoldigheden i verdens største sport.

'Tak skal du have, Josh Cavallo, for at tage et kæmpe skridt fremad! Dit mod bidrager til at normalisere mangfoldigheden i sportens verden', skriver klubben på Twitter.

Foto: Adelaide United

'Stolt af dig'

Ligeledes har en af FC Barcelonas største stjerner Gerard Piqué på Twitter takket Cavallo for at turde at stå frem.

'Jeg har ikke haft fornøjelse af at møde dig, men jeg vil gerne takke dig for dette skridt, du tager. Fodboldens verden er langt bagud, og du hjælper os med at komme videre' skriver Barcelona-stjernen.

Også Juventus og den franske stjerne Antonine Griezman har skrevet på det sociale medie, at de er stolte af Josh Cavallo.