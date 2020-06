- Hele landet taler om kampen

Der er lagt i kakkelovnen til et vaskeægte derby, når de to Thorshavn-klubber bragter sammen i den færøske liga

I Danmark har vi det store derby mellem FC København og Brøndby, og på Færøerne har de også deres helt eget derby, der finder sted i Thorshavn.

Rivalopgøret mellem HB og B36 fylder nemlig alt i den færøske hovedstad.

Mandag brager de to lokale klubber sammen, og stemningen op til opgøret er både hadsk og drilsk i byen, hvor euforien over fodbolden er på sit højeste blandt klubbernes fans.

I byen bager fans op til kampen i flere dage op til det store opgør, mens det forventes, at der vil være fyldt på Gundadalur Stadion i Thorshavn.

Ekstra Bladet har snakket med Sebastian Pingel, der har optrådt for begge klubber og i øjeblikket er at finde hos B36.

Den 27-årige danske angriber, der er søn af den tidligere landsholdsspiller Frank Pingel, har flere gange været blandt de 22 aktører på banen, og han fortæller om en speciel oplevelse hver eneste gang, når de to lokalrivaler er i duel.

- Det er en rigtig stor kamp. Det er en af de absolut største kampe, og førhen spillede man også kampen på selve nationaldagen, fordi det er så stor en kamp.

- Kampen betyder meget for byen og for folket og menneskerne omkring klubberne, så der kommer masser af tilskuere alt efter, hvor meget hensyn der bliver taget til corona, siger Sebastian Pingel.

Danske spillere i færøsk fodbold: B36 Torshavn: Sebastian Pingel, 27 år, angriber HB Torshavn: Delphin Tshiembe, 28 år, midtbane/forsvar Mathias Nygard Kristensen, 25 år, midtbane Mikkel Frankoch, 24 år, midtbane (Jens Berthel Askou er cheftræner) KI Klaksvik: Jesper Brinck, 31 år, forsvar Sebastian Avanzini, 25 år, midtbane (dansk/italiener) Skala: Ronni Møller-Iversen, 25 år, angriber TB Tvøroyri: Mads Raben, 24 år, angriber Frederik Mehder, 25 år, målmand Rasmus Møller, 20 år, forsvar Sebastian Kroner, 19 år, forsvar Kilde: Transfermarkt.com Vis mere Luk

Et ægte derby

Måske ringer der ikke en klokke hos fodboldfans, når man taler om derbyet mellem HB og B36. Men hvis du befinder dig på Færøerne, kan du ikke være i tvivl om, hvor stort et opgør der er tale om, fortæller Sebastian Pingel:

- Det er jo ikke sådan, at man står og slås mod hinanden på hver sin side, men man står og råber og skriger ad hinanden, og fansene går utrolig højt op i det. Dagen efter kan man godt se, hvem der er fans af HB, og hvem der er fans af B36. Hvis man har tabt en kamp, så er der ikke mange glade ansigter på hver sin side, og der kommer altså også en masse tilråb, når man står ude på sidelinjen.

- Jeg får jo tit at vide, at jeg ser så bleg ud i hvid, og at trøjen slet ikke klæder mig, fordi jeg har spillet i HB Thorshavn. Jeg er heldigvis meget vellidt i begge klubber, og jeg har både kammerater på både det ene og det andet hold. Men jeg hører oftest for det på banen.

Fansne tager alle metoder i brug, når der spilles fodbold på stadionet i Thorshavn. Foto: Peter Hove Olesen/Ritzau Scanpix

Også Jens Berthel Askou, der i øjeblikket er træner for HB, mener, at det er et kæmpestort opgør, der er i vente.

- Det er jo kæmpestort i forhold til Færøerne. Især også når man tænker på, at begge hold har fået en rigtig god start på sæsonen. Så det betyder selvfølgelig meget for begge klubber at kunne fortsætte den stime, siger Jens Berthel Askou til Ekstra Bladet og tilføjer:

Jens Berthel Askou glæder sig til rivalopgøret i Thorshavn. Foto: Jens Dresling/Ritzau Scanpix

- Og så er der jo det her med, at vi ligger og deler træningsanlæg og stadion til daglig. Så vi er forholdsvis tæt op ad hinanden. Så det er da en ret stor kamp heroppe, så vi glæder os utrolig meget til den.

Svarer til Brøndby mod FCK

Man kan måske sammenligne et derby mellem Brøndby og FCK med det store derby i Glasgow mellem Celtic og Rangers.

På samme vis kan man sammenligne Thorshavn-derbyet med det københavnske derby. På Færøerne er det nemlig kampen om hovedstaden, som alle fodboldfans i landet taler om i flere dage op til braget.

- Hele landet taler uden tvivl om kampen. Det er nogle af de fedeste kampe heroppe både at se og høre, så det er noget, som man snakker utrolig meget om heroppe, og folk går meget op i det.

- Folk er allerede begyndt at tale om kampen. Så snart et af holdene har spillet deres seneste kamp, går folk i gang med at tale om opgøret, siger Sebastian Pingel.

Opgøret mellem HB og B36 Thorshavn er det færøske svar på Brøndby mod FCK, mener Sebastian Pingel. Foto: Lars Poulsen

Det store spørgsmål er dog, hvem der er favorit til opgøret? På Færøerne selv ved de det ikke engang, for kampene mellem de to lokalrivaler lever deres helt eget liv, og oftest er kampene meget tætte, fortæller den danske angriber.

- Favoritten til sådan en kamp er jo hjemmeholdet, siger Sebastian Pingel med et grin, inden han afslører, at begge holdene faktisk er på hjemmebane.

- Det er jo samme bane, men oftest ender kampen faktisk uafgjort. Det er den gjort så sindssygt mange gange, og så er det egentlig ligegyldigt, om der er et af holdene, der er langt foran i tabellen. Og så er det ligegyldigt om, hvor mange skader der er på det ene hold. Så jeg vil sige det sådan her: Der er ikke rigtigt nogen favorit.

Specielt at score

Sebastian Pingel har mange gode oplevelser fra derbyet. Der er dog specielt en kamp, han husker ekstra godt.

- Nu scorede jeg jo for nogle år siden, da jeg var skiftet fra B36 til HB, og der kunne man godt mærke, at det var sådan lidt ekstra fedt at kunne give noget tilbage. Det er jo altid godt at give lidt igen, ik'.

- Det var jo nok min bedste oplevelse at score mod mine tidligere holdkammerater i 2017. Det var helt klart det fedeste. Det var jo ekstra sjovt, fordi folk blev sure, og folk råbte lidt højere, end de ellers plejer at gøre, så det var sjovt, lyder det fra Sebastian Pingel.

I øjeblikket er begge mandskaber placeret helt i toppen af den færøske Betrideildin, hvor klubberne har gjort rent bord og har skrabet 12 point sammen i de første fire kampe.

Senest de to hold bragede sammen endte de med at dele i porten i et underholdende opgør, der endte 2-2.

